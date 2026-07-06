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Por Redacción Red43

Se incendió un auto en La Saladita

El propietario logró apagar las llamas antes de la llegada de los bomberos. El incendio ocurrió este domingo en El Bolsón y se habría originado por un cortocircuito en el motor.
Por Redacción Red43

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Un incendio vehicular se registró este domingo por la noche en El Bolsón, en la esquina de las calles San Francisco y Brown, en la zona donde se ubica la feria conocida como La Saladita. El propietario del automóvil logró sofocar las llamas antes de la llegada de los Bomberos Voluntarios.

 

Según informaron desde el cuartel, el llamado ingresó minutos antes de las 20 hs a través del 911, que alertó sobre un vehículo en llamas. De inmediato se despachó una unidad hacia el lugar.

 

 

El fuego ya había sido controlado

Al arribar, los bomberos constataron que el incendio había sido extinguido por el dueño del vehículo. De todos modos, verificaron que no quedaran focos activos ni existiera riesgo de que el fuego volviera a propagarse en el compartimiento del motor.

 

De acuerdo con la información preliminar brindada por Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el incendio se habría producido como consecuencia de un cortocircuito.

 

 

La imagen de portada es ilustrativa y no corresponde al hecho informado.

 

O.P.

 

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