Confirmaron la condena a un hombre que amenazó de muerte a otro

La Cámara Penal de Esquel confirmó la condena contra Jeremías Jerusalén Roberts, quien había sido declarado culpable por amenazar de muerte a otro hombre en Cholila. De esta manera, quedó firme la pena de diez meses de prisión de ejecución condicional que había solicitado la Fiscalía.

El hecho ocurrió durante la noche del 7 de junio de 2023. De acuerdo con la investigación, Roberts descendió de una camioneta, pateó el vehículo del denunciante y le gritó la frase: "Te voy a cagar a tiros".

La defensa pidió la absolución

Durante la revisión del fallo, el defensor cuestionó la sentencia y solicitó la absolución del acusado. Sostuvo que la condena se apoyaba únicamente en el testimonio de la víctima y señaló la ausencia de pericias técnicas que respaldaran la acusación.

Ese planteo dividió la opinión de los jueces de la Cámara Penal.

Uno de los magistrados entendió que correspondía aplicar el principio in dubio pro reo, al considerar que ninguno de los testigos escuchó la amenaza ni observó la patada al vehículo. Si bien todos coincidieron en que existió una fuerte discusión entre las partes, para esa postura persistían dudas suficientes para favorecer al imputado.

La mayoría respaldó el planteo de la Fiscalía

La mayoría del tribunal, sin embargo, resolvió confirmar la condena.

Los jueces entendieron que el relato del denunciante fue consistente, detallado y mantuvo la misma versión durante todo el proceso. Además, señalaron que tanto los testigos como el propio acusado reconocieron que el encuentro se desarrolló en un contexto de violencia, lo que reforzó la credibilidad del testimonio de la víctima.

Con esa valoración, la Cámara Penal rechazó la apelación de la defensa y ratificó la condena de diez meses de prisión condicional por el delito de amenazas.

La imagen de portada es ilustrativa y no corresponde al hecho informado.

O.P.