Realizadores audiovisuales de El Bolsón fueron reconocidos en un programa de impulso cultural

El Gobierno de Río Negro entregó aportes culturales a realizadores audiovisuales y a un proyecto de cultura urbana con participación de El Bolsón.

La iniciativa incluyó reconocimientos a proyectos seleccionados en distintas convocatorias provinciales, con especial presencia de propuestas surgidas en la localidad.

Proyectos audiovisuales con sello local

Entre los trabajos beneficiados se encuentra “Suerte con los Pájaros”, del realizador Ramiro Ontiveros, ganador del concurso “Historias que merecen ser contadas”, impulsado por el Polo Audiovisual de Río Negro. La producción propone una mirada íntima sobre los vínculos humanos.

También fue reconocida la realizadora Bárbara Soto Prícolo por el proyecto “Invisible”, una obra ambientada en la Línea Sur que aborda historias personales atravesadas por el territorio rionegrino.

Cultura urbana como espacio de expresión

En paralelo, la Municipalidad de El Bolsón recibió un aporte para desarrollar “Código Hip-Hop: Valhala”, una propuesta que integra freestyle, danza urbana, muralismo y graffiti.

El proyecto busca consolidar a la cultura urbana como una herramienta de participación y formación para jóvenes, con actividades que combinan distintas disciplinas artísticas.

O.P.