El taekwondo abrió sus puertas a la comunidad en Trevelin

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes acompañó una jornada y clase abierta de taekwondo en el Polideportivo Municipal, con la participación de alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Taekwondo de Comodoro Rivadavia y de la Escuela Municipal de Trevelin.

La actividad permitió compartir una instancia de entrenamiento, aprendizaje e intercambio entre deportistas de distintas localidades, promoviendo el crecimiento de la disciplina y fortaleciendo los vínculos a través del deporte.

Desde la Secretaría de Deportes se continúa impulsando este tipo de encuentros, que fomentan la práctica deportiva, el compañerismo y la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos.