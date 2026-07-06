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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El taekwondo abrió sus puertas a la comunidad en Trevelin

El encuentro de alumnos de la Escuela Municipal de Taekwondo de Comodoro Rivadavia y de la Escuela Municipal de Trevelin, se realizó el fin de semana.
Por Redacción Red43

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La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes acompañó una jornada y clase abierta de taekwondo en el Polideportivo Municipal, con la participación de alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Taekwondo de Comodoro Rivadavia y de la Escuela Municipal de Trevelin.

 

La actividad permitió compartir una instancia de entrenamiento, aprendizaje e intercambio entre deportistas de distintas localidades, promoviendo el crecimiento de la disciplina y fortaleciendo los vínculos a través del deporte.

 

Desde la Secretaría de Deportes se continúa impulsando este tipo de encuentros, que fomentan la práctica deportiva, el compañerismo y la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos.

 

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