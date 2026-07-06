Donde hubo incendios ahora buscan sembrar trabajo y futuro

La Unión de Trabajadores de la Tierra Patagonia (UTT Patagonia) y la cooperativa COSERTEC avanzan en un proyecto para desarrollar una unidad de producción de tableros estructurales de madera en la Comarca Andina, con el objetivo de aprovechar pinos afectados por incendios y especies exóticas implantadas para convertirlos en materiales destinados a la construcción.

La propuesta apunta a transformar una problemática ambiental en una actividad productiva con impacto económico y social. Según la presentación difundida por ambas organizaciones, el proyecto contempla la fabricación de tableros OSB y tableros laminados a partir de madera que actualmente permanece acumulada en distintos sectores de la cordillera patagónica.

Nuevo destino para la madera afectada por incendios

Gran parte de la biomasa forestal generada por incendios y por antiguas plantaciones de especies exóticas representa hoy un problema para los territorios de Chubut, Río Negro y Neuquén. La acumulación de madera aumenta el riesgo de nuevos focos ígneos y dificulta las tareas de recuperación de los bosques.

La iniciativa propone industrializar esa materia prima y darle un uso productivo, agregando valor en origen y promoviendo un circuito económico vinculado a la construcción y a la actividad forestal.

Entre los objetivos planteados aparecen la creación de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la actividad local y la recuperación de áreas mediante la incorporación de especies nativas en los espacios donde se retiren ejemplares exóticos.

Producción forestal y construcción sustentable

El proyecto sostiene además una mirada vinculada a la economía circular. A diferencia de otros destinos que puede tener la biomasa forestal, la transformación de la madera en tableros estructurales permite almacenar carbono durante la vida útil del producto.

Los materiales producidos podrían destinarse a viviendas, infraestructura y distintas obras, impulsando alternativas de construcción con menor impacto ambiental.

También se prevé un esquema de articulación con cooperativas, organizaciones sociales, instituciones técnicas, universidades y organismos públicos para avanzar en distintas etapas de desarrollo.

O.P.