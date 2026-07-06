Espejos de hielo: la belleza de las lagunas congeladas en la región

Las bajas temperaturas que azotan a la región en los últimos días dejaron a su paso paisajes increíbles, transformando los tradicionales atractivos turísticos en deslumbrantes escenarios de hielo. Vecinos y visitantes pueden maravillarse en esta época con la belleza imponente de lugares emblemáticos como la Laguna Willmanco, la Laguna La Zeta, el sector de La Cascada y las cascadas Nant Y Fall, que muestran sus superficies total o parcialmente congeladas. Se trata de un momento ideal para disfrutar del entorno de manera contemplativa, inmortalizando la belleza patagónica a través de la fotografía, pero siempre desde la orilla y evitando cualquier tipo de conducta temeraria.

Para quienes deseen acercarse a retratar estas postales, los accesos principales presentan distintas alternativas. A la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta se llega fácilmente desde el centro de Esquel subiendo por la avenida Fontana y continuando por el camino de ripio serpenteante que asciende la montaña, un trayecto de pocos minutos que regala una vista panorámica única. Por su parte, el acceso a la Laguna Willmanco se realiza tomando el camino que conduce hacia el Centro de Actividades de Montaña La Hoya, ingresando por el sector vecinal ubicado en las inmediaciones del Regimiento de Caballería de Exploración 3, un área rodeada de un entorno natural fantástico. Finalmente, para visitar las imponentes cascadas Nant Y Fall se debe tomar la Ruta Nacional 259 pasando la localidad de Trevelin, avanzando unos 14 kilómetros en dirección al paso internacional con Chile hasta dar con el desvío señalizado del Área Natural Protegida.

Ante este fenómeno climático, desde el municipio de Esquel emitieron una fuerte advertencia para concientizar a la comunidad sobre los riesgos que esconden estas superficies heladas. Las autoridades locales remarcaron que la mejor prevención es mantenerse alejados y enfatizaron un mensaje claro para la población, recordando que las bajas temperaturas hacen que lagunas y espejos de agua se congelen en la superficie, pero esto no significa bajo ningún punto de vista que sean seguros para caminar, patinar o jugar sobre ellos.

En ese sentido, desde el gobierno municipal recomendaron evitar cualquier ingreso a estos sectores, advirtiendo que las capas de hielo pueden quebrarse sin previo aviso y provocar accidentes de extrema gravedad. Asimismo, instaron a recordar estas pautas en el ámbito familiar y a prestar especial cuidado a los niños, remarcando que en esta época de heladas la seguridad de los seres queridos es lo más importante.