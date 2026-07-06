Inglaterra eliminó a México en el Azteca y ya piensa en los cuartos de final

Inglaterra se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a México en un vibrante partido disputado en el Estadio Azteca. Con un doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry Kane, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel dejó en el camino a uno de los anfitriones del torneo, pese a jugar con un hombre menos durante más de cuarenta minutos.

Los ingleses golpearon en un tramo decisivo del primer tiempo. Bellingham abrió el marcador a los 36 minutos y apenas un minuto después volvió a convertir para poner el 2-0. México reaccionó antes del descanso con un tanto de Julián Quiñones, que mantuvo con vida al equipo de Javier Aguirre.

En el complemento, Inglaterra sufrió la expulsión de Jarell Quansah a los 52 minutos, pero lejos de replegarse encontró el 3-1 gracias a un penal convertido por Harry Kane. Más tarde, Raúl Jiménez descontó también desde los doce pasos para el 3-2 definitivo, aunque el "Tri" no logró aprovechar la superioridad numérica en el tramo final.

Con este triunfo, Inglaterra avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a la sorprendente Noruega, que horas antes dio el gran golpe del Mundial al eliminar a Brasil con un doblete de Erling Haaland.

En caso de superar al conjunto escandinavo, los ingleses podrían cruzarse en semifinales con la selección argentina, siempre y cuando la Albiceleste también consiga avanzar en sus llaves. Un posible duelo entre ambos reeditaría uno de los enfrentamientos con mayor historia en las Copas del Mundo.

MA