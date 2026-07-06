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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Municipales saldrán antes para ver el partido de Argentina

En Chubut, los municipios de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn tomaron la determinación, debido al partido que se juega a las 13 horas.
Por Redacción Red43

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A través de un Memorándum, el intendente de Comodoro Rivadavia Otar Macharashvili autorizó a los empleados municipales a retirarse antes.

 

Las áreas operativas y/o de carácter esencial deberán permanecer con guardias para garantizar su normal funcionamiento.

 

Los restantes empleados municipales podrán retirarse este martes a las 12 para ver el partido de Argentina contra Egipto.

 

Además, El Sindicato de Empleados Municipales Madrynenses (SEMM) informó que, por disposición del intendente Gustavo Sastre, Sse autorizpo una jornada laboral reducida hasta las 12.

 

Si bien el partido comienza a las 13, se tomó en consideración el traslado a los respectivos hogares.

 

SL

 

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