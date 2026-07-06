Municipales saldrán antes para ver el partido de Argentina

A través de un Memorándum, el intendente de Comodoro Rivadavia Otar Macharashvili autorizó a los empleados municipales a retirarse antes.

Las áreas operativas y/o de carácter esencial deberán permanecer con guardias para garantizar su normal funcionamiento.

Los restantes empleados municipales podrán retirarse este martes a las 12 para ver el partido de Argentina contra Egipto.

Además, El Sindicato de Empleados Municipales Madrynenses (SEMM) informó que, por disposición del intendente Gustavo Sastre, Sse autorizpo una jornada laboral reducida hasta las 12.

Si bien el partido comienza a las 13, se tomó en consideración el traslado a los respectivos hogares.

SL