Jornada de lujo con España–Portugal y Estados Unidos–Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 continúa en su etapa más vibrante y este lunes promete una jornada cargada de emociones, con dos encuentros correspondientes a los octavos de final que definirán nuevos clasificados a la siguiente ronda.

El primer gran choque será a las 16:00 horas, cuando Portugal se enfrente a España en un duelo que tranquilamente podría haberse disputado en instancias decisivas del torneo. La transmisión estará disponible por DSports, DGO, Paramount+ y Flow.

Portugal llega tras una fase de grupos irregular. Igualó 1-1 ante RD Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró con un empate sin goles frente a Colombia, lo que lo dejó en el segundo puesto del Grupo K. En dieciseisavos superó 2-1 a Croacia en un partido intenso, pero ahora tendrá un desafío mayor ante uno de los candidatos.

España, por su parte, fue de menor a mayor. Debutó con un empate 0-0 ante Cabo Verde, luego venció 4-0 a Arabia Saudita y superó 1-0 a Uruguay para quedarse con el Grupo H. En la instancia anterior goleó 3-0 a Austria con una gran actuación de Mikel Oyarzabal, quien ya suma cuatro tantos en el certamen. Ahora afronta un cruce de máxima exigencia.

Mas tarde Estados Unidos - Bélgica

En el horario principal, a las 21:00 horas, será el turno del último anfitrión en competencia: Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, que se enfrentará a Bélgica. El partido podrá verse por TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Flow.

El conjunto estadounidense comenzó su camino con dos victorias, 3-0 ante Paraguay y 2-0 frente a Australia, aunque cayó en la última fecha del grupo ante Turquía. Aun así, logró avanzar como líder y luego eliminó a Bosnia en dieciseisavos con un sólido 2-0. Además, Folarin Balogun finalmente podrá jugar tras una polémica anulación de su expulsión por parte del Comité Disciplinario de FIFA.

Bélgica llega tras una remontada inolvidable ante Senegal en dieciseisavos, donde igualó un 0-2 en los últimos minutos y terminó imponiéndose en el alargue con un penal de Youri Tielemans. En la fase de grupos, había terminado como líder del Grupo G con dos empates ante Egipto e Irán y una contundente victoria 5-1 frente a Nueva Zelanda.

Con dos cruces de alto voltaje, el Mundial 2026 sigue en zona de definición y empieza a perfilar a los mejores ocho equipos del planeta. Mañana será el turno de la Selección Argentina, que enfrentará a Egipto desde las 13 hs en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

MA