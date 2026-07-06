¿Qué habría ocurrido durante la inmersión en la que murió Sofía Devries?

La Justicia resolvió abrir formalmente la investigación por la muerte de Sofía Devries, la joven buzo de 23 años que falleció en Puerto Madryn, durante una salida de buceo en aguas profundas. La jueza penal Marcela Pérez Bogado tuvo por formalizada la imputación contra Thiago Nahuel Pocovi, de 26 años, instructor certificado por PADI, a quien la Fiscalía atribuye el delito de homicidio culposo.

La audiencia se realizó este lunes con la participación del fiscal jefe Alex Williams, el funcionario de Fiscalía Gastón Alcucero y el abogado defensor Adrián Peroy. El acusado intervino de manera virtual desde la ciudad de Buenos Aires, donde reside actualmente.

Durante la audiencia, la Fiscalía comunicó los hechos que le atribuye y la calificación legal provisoria. La defensa no se opuso a la apertura de la investigación y el imputado optó por no declarar.

Qué ocurrió durante la inmersión

Según la investigación, el hecho ocurrió el 16 de febrero durante una excursión de buceo hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu.

Pocovi estaba a cargo de un grupo integrado por siete buceadores. Para la Fiscalía, al momento de iniciar el descenso las condiciones de visibilidad eran extremadamente reducidas, lo que impedía mantener una supervisión directa de todos los participantes.

Siempre de acuerdo con la acusación, una vez en el fondo Sofía Devries y su pareja quedaron sin supervisión directa. En ese contexto, la joven comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, mientras su compañero intentaba asistirla, quedó sin suministro de aire y murió por ahogamiento.

La acusación de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene que el instructor actuó en contradicción con los protocolos y las normas de seguridad que regulan la actividad de los instructores de buceo.

Por ese motivo, calificó provisoriamente los hechos como homicidio culposo, al considerar que la muerte habría sido consecuencia de una conducta imprudente o negligente y del incumplimiento de los deberes de cuidado exigidos para la actividad.

O.P.