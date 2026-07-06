Invierno en el Parque Nacional Los Alerces: habrá cobro de entrada para visitantes y se mantienen exenciones locales

El ingreso al Parque Nacional Los Alerces tendrá cambios durante la temporada invernal, ya que a partir de estas vacaciones se implementará el cobro de entrada para visitantes que provengan de fuera de las localidades de Esquel, Trevelin y Cholila.

La medida regirá exclusivamente durante los fines de semana y el período de receso invernal, según informaron desde la Intendencia del área protegida. La decisión se enmarca en el convenio vigente con la Municipalidad de Esquel, que sostiene la operatoria del parque durante la temporada baja.

Quiénes pagan y quiénes no

Quedan alcanzados por el pago todos los turistas que provengan de fuera de las localidades mencionadas. En cambio, los residentes de Esquel, Trevelin y Cholila continuarán ingresando sin cargo, al igual que ocurre habitualmente por su condición de vecinos locales.

También permanecen exentos jubilados y pensionados con DNI argentino, niños de hasta 6 años, personas con discapacidad, visitas educativas, guías habilitados, personal de la Administración de Parques Nacionales, visitas protocolares y veteranos de Malvinas.

Tarifas vigentes

El nuevo esquema tarifario establece un valor general de $35.000. Para residentes nacionales el acceso cuesta $15.000, mientras que los residentes de Chubut abonarán $8.000. En el caso de estudiantes argentinos, la tarifa es de $12.000.

Además, se mantiene el beneficio del 50% de descuento para una segunda jornada consecutiva, y continúan disponibles los pases Flexipass: opciones de 3 días, 7 días y pase anual, con valores variables según categoría.

La medida vuelve a poner en agenda el financiamiento de las áreas protegidas en plena temporada turística invernal, en uno de los destinos más visitados de la región.

MA