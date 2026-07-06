Con un emotivo acto, la Legislatura realizó un reconocimiento a jubilados del Poder Legislativo

En el marco del Día del Empleado Legislativo que se celebra este lunes, 6 de julio, la Legislatura del Chubut realizó el último jueves un emotivo acto de reconocimiento a jubilados del Poder Legislativo, en una ceremonia desarrollada en el Auditorio “Dr. Atilio Oscar Viglione”.

El encuentro fue encabezado por el vicegobernador Gustavo Menna, y reunió a diputados, trabajadores, familiares y los homenajeados. Participaron, además, la secretaria Habilitada, Florencia Rossi; la secretaria Legislativa, Ligia Morell; y el secretario general de APEL, Ángel Sierra.

Homenaje a los nuevos jubilados

La ceremonia estuvo marcada por la emoción a través de la entrega de reconocimientos y mensajes especiales para los homenajeados, quienes además recibieron el afecto y el aplauso de autoridades, compañeros y familiares presentes.

Fueron distinguidos Nelson Williams, Ángel Bustos, Oscar Lorenzi, Eduardo González, Alberto León, Yolanda Bobadilla, Diana Ramírez, Jorge Domínguez y Ernestina Bobadilla, en agradecimiento por los años de dedicación y servicio brindados a la institución.

Reconocimiento a la trayectoria

El vicegobernador Gustavo Menna hizo hincapié en el significado del reconocimiento y agradeció el compromiso demostrado por quienes desempeñaron sus funciones durante años en el ámbito legislativo.

“Rendimos homenaje a todos los empleados legislativos. Es un día de emoción y de reconocimiento. Creo que era un homenaje debido, porque no es un hecho menor terminar un período donde no solo están comprendidas las cuestiones laborales, sino también las afectivas, el desarrollo personal y el vínculo con una casa como esta”, expresó.

Asimismo, sostuvo que quienes hoy ocupan circunstancialmente responsabilidades institucionales tienen el deber de reconocer la tarea realizada por los trabajadores legislativos.

“A nosotros, que nos toca transitoriamente pasar por esta casa, las palabras son de agradecimiento por toda la vocación de servicio a lo largo de su desempeño laboral”, resaltó.

También expresó: “Con algunos he tenido un vínculo más directo, con otros no tanto, pero con todos es el agradecimiento, el reconocimiento y, sobre todo, el afecto. Compartir este momento de emoción es también decirles muchas gracias por su aporte, por la responsabilidad, por el compromiso y por todo lo que pusieron a lo largo de su vida laboral en la Legislatura de la Provincia. En nombre de toda la Casa, muchas gracias”, concluyó.

R.G