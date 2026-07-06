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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La Municipalidad realizó una quema controlada de residuos forestales

Las quemas se realizan únicamente durante el invierno, bajo condiciones controladas, para reducir el volumen de residuos forestales y prevenir incendios mientras se avanzan en alternativas de tratamiento.
Por Redacción Red43

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La subsecretaria de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel, Carolina Lemir, explicó que la quema controlada de residuos forestales realizada durante el invierno forma parte de las tareas de prevención de incendios, aunque remarcó que el objetivo a futuro es reemplazar esta práctica por otros métodos.

 

La funcionaria indicó que los trabajos se realizan junto a un prestador forestal especializado y con personal capacitado en manejo del fuego para reducir el volumen de residuos forestales que se generan en la ciudad.

 

"Estamos trabajando para que en el futuro tengamos otras alternativas que no sean la quema. Pero la escala de residuos forestales que hoy recibe la ciudad es enorme y, de alguna forma, hay que disminuir el riesgo de cara a la temporada de incendios", señaló.

 

Lemir explicó que estas tareas se realizan durante el invierno, cuando las condiciones son más seguras, y recordó que mantener grandes volúmenes de material vegetal acumulado representa un riesgo mucho mayor durante el verano.

 


"Claramente la mejor opción es contar con otras alternativas de tratamiento de residuos forestales, pero hoy es mucho más peligroso tener el residuo acumulado que realizar una quema controlada como medida de prevención", sostuvo.

 

En ese sentido, informó que el municipio trabaja junto a la Secretaría de Bosques y una mesa de trabajo forestal para desarrollar soluciones de mayor escala que permitan procesar estos residuos sin necesidad de recurrir al fuego.

 

Además, precisó que actualmente se analizan proyectos vinculados a la producción de biochar, un material obtenido a partir de biomasa vegetal que podría convertirse en una alternativa para el aprovechamiento de los residuos forestales.

 

La subsecretaría aclaró que el material que se está quemando corresponde exclusivamente a residuos forestales y no a residuos domiciliarios.

 

"Se trata de poda urbana, de la limpieza realizada este año en el arroyo y de ramas que muchos vecinos acercan por sus propios medios cuando realizan tareas de poda en terrenos con vegetación. No son residuos urbanos", enfatizó.

 

Respecto al volumen que maneja el municipio, Lemir señaló que al predio ingresan habitualmente tres camiones diarios de ramas, aunque durante el invierno esa cifra suele incrementarse y alcanzar entre cinco y seis camiones por día, lo que refleja la magnitud del desafío que representa el tratamiento de estos residuos.

 

 

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