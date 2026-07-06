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Por Redacción Red43

El Servicio Penitenciario finalmente trasladó a Jones Huala a la Unidad 14 de Esquel

El líder mapuche comenzó a cumplir la prisión preventiva en la Unidad 14 de Esquel, luego de que el Servicio Penitenciario Federal ejecutara la orden judicial emitida por la Justicia Federal de Bariloche.
Por Redacción Red43

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Después de varias semanas de idas y vueltas administrativas y judiciales, Facundo Jones Huala fue trasladado a la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal en Esquel, donde permanecerá detenido en el marco de la causa que tramita la Justicia Federal.

 

Jones Huala permanece detenido desde hace 13 meses. En una audiencia realizada semanas atrás, la Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa y resolvió extender la prisión preventiva por otros 90 días al considerar que debía resguardarse el avance de la investigación.

 

Se lo investiga por su presunta participación en la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La acusación incluye el delito de asociación ilícita y otros hechos previstos en el artículo 213 bis del Código Penal, en una investigación que continúa en etapa de instrucción.

 

Finalmente, el cambio de unidad penitenciaria se concretó luego de varias semanas de demora. Aunque la Justicia Federal de Bariloche había dispuesto previamente el traslado, el Servicio Penitenciario Federal recién lo ejecutó después de que el juzgado insistiera en reiteradas oportunidades para que la medida se cumpliera.

 

 

 

R.G

 

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