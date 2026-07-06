El Centro de Salud Sargento Cabral incorpora un ecógrafo que ampliará el acceso a estudios

El Centro de Salud Sargento Cabral presentó este lunes un nuevo ecógrafo institucional, un equipamiento que permitirá ampliar las prestaciones del primer nivel de atención y mejorar el acceso a estudios para pacientes de Esquel y la región.

La jefa del Departamento de Área Externa, Elvira Gauna, explicó que el proyecto comenzó hace un año con el objetivo de descentralizar parte del servicio de ecografía del Hospital Zonal.

"Hace un año que venimos con este proyecto, que originalmente fue intentar descentralizar parte del servicio de ecografía al primer nivel de atención, en este caso en el Centro de Salud Sargento Cabral, por una cuestión de sobredemanda del servicio de ecografía hospitalario que responde a toda la región sanitaria", señaló.

Gauna recordó que inicialmente trabajaron con un ecógrafo portátil utilizado tanto en los centros de salud como en recorridas por el área rural y destacó el trabajo de la doctora Analía Aguirre y del doctor Carlos Bovenzo, quienes combinaron su labor como médicos generalistas con la realización de ecografías para mejorar la accesibilidad de la población.

Tras presentar los resultados del proyecto, se gestionó la adquisición del nuevo equipo. "Habiendo demostrado la utilidad que tenía el servicio, estamos en esta otra etapa en donde ahora sí, con un ecógrafo institucional, más el ecógrafo portátil, podemos cubrir las dos acciones", destacó, al explicar que antes, cuando el equipo portátil salía al área rural, el centro de salud quedaba sin servicio.

Gauna también aclaró que los turnos no se solicitan directamente en el Centro de Salud Sargento Cabral. "Cada persona que va a la consulta médica en un centro de salud y el médico o médica considera que es necesaria una ecografía, se la solicita y el turno se otorga en el área de administración del mismo centro donde se atiende", explicó.

Por su parte, el doctor Carlos Bovenzo detalló las características del nuevo equipamiento. "Se trata de un equipo institucional que tiene un monitor LED, pantalla táctil y cuenta con tres transductores... se pueden hacer múltiples tipos de estudios", indicó.

Además, resaltó: "Tiene un nivel de tecnología bastante avanzado y estaríamos al mismo nivel o similar que el resto de los prestadores privados", aunque aclaró que actualmente la cantidad de turnos depende del tiempo que los profesionales pueden dedicar a las ecografías, ya que también cumplen funciones como médicos generalistas. No obstante, aseguró que "la idea es seguir avanzando para que se amplíe la cantidad de turnos disponibles".

Bovenzo también destacó que, con el apoyo de la cooperadora, el consultorio fue acondicionado especialmente para el funcionamiento del equipo y cuenta con baño y las comodidades necesarias para los pacientes.

Durante la presentación también se informó que el ecógrafo demandó una inversión de 27.520.025 pesos, financiada por la cooperadora del Hospital Zonal. Según explicaron, la compra debió postergarse por otras prioridades de infraestructura, pero finalmente pudo concretarse en junio.

Al cierre, Gauna remarcó que la incorporación del equipo representa "un gran ejemplo de cómo la institución comprende los conceptos de descentralización, accesibilidad y calidad para la población" y agradeció el acompañamiento de la dirección del hospital, la cooperadora y el equipo del Centro de Salud Sargento Cabral para hacer realidad el proyecto.

R.G