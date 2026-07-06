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06 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut, entre las tres mejores provincias del país en Lengua según las Pruebas Aprender

Las Pruebas Aprender 2025 mostraron mejoras en los aprendizajes de sexto grado. Chubut quedó tercera en Lengua, con el 81,9% de los estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado, y registró un desempeño más moderado en Matemática.
Por Redacción Red43

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Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 reflejaron una mejora en los aprendizajes de los estudiantes de sexto grado de todo el país, especialmente en Lengua. En ese contexto, Chubut se destacó al ubicarse entre las tres provincias con mejor desempeño en comprensión lectora.

 

De acuerdo con el informe elaborado por Argentinos por la Educación, el 81,9% de los alumnos chubutenses alcanzó niveles satisfactorio o avanzado en Lengua, ubicando a la provincia detrás de la Ciudad de Buenos Aires (88,1%) y Córdoba (82,4%).

 

A nivel nacional, el porcentaje de estudiantes con resultados satisfactorios o avanzados en Lengua pasó del 66,4% en 2023 al 76,9% en 2025, una mejora de 10,5 puntos porcentuales. En total, 23 de las 24 jurisdicciones registraron avances en esta área.

 

En Matemática, el progreso fue más moderado. En el país, los desempeños satisfactorios y avanzados crecieron del 51,5% al 55%, aunque la asignatura continúa siendo el principal desafío para el sistema educativo argentino.

 

En esta materia, los mejores resultados correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires (74,5%), Córdoba (64,3%) y La Pampa (57,5%). Si bien Chubut no integró el grupo de las provincias con mejores desempeños, tampoco se ubicó entre las jurisdicciones con los valores más bajos, que fueron Chaco (38,5%), Tucumán (44,7%) y Catamarca (45,8%).

 

El operativo Aprender 2025 evaluó a 752.936 estudiantes de sexto grado de 20.298 escuelas de todo el país y confirmó una mejora general en los aprendizajes respecto de la edición realizada en 2023.

 

Pese al avance, el informe advierte que persisten importantes desigualdades. Los estudiantes de sectores socioeconómicos altos y quienes asisten a escuelas privadas continúan obteniendo mejores resultados que aquellos de contextos más vulnerables y de establecimientos estatales, tanto en Lengua como en Matemática.

 

 

 

R.G

 

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