Hoy es el Día del Guitarrista y el Museo Trevelin compartió una foto para recordar a nuestros músicos locales

Hoy 7 de julio se celebra el Día del Guitarrista en Argentina.

La fecha homenajea al gran Eduardo Falú , una de las figuras más importantes de la guitarra argentina, que se volvió una referencia para la música folclórica



Hoy celebramos a quienes, con las cuerdas de una guitarra, acompañan historias, encuentros y emociones.



Desde el Museo Regional Trevelin compartieron una fotografía de Antonio Miguens con su guitarra, "un recuerdo que forma parte de nuestro patrimonio y de la memoria de nuestra comunidad".

Antonio Miguens fue un pionero fundamental de la Colonia 16 de Octubre, abanderado de la histórica expedición de los Rifleros del Chubut en 1885. Su legado en la zona de Trevelin incluye la construcción de los primeros edificios comunitarios y hitos geográficos locales.

Es famoso el registro fotográfico de 1888 del galés John Murray Thomas, donde se observa a Miguens mateando junto a Harry Jones sobre unos cueros.

Desde el Museo, invitan a la comunidad a compartir los recuerdos, anécdotas o fotografías vinculadas a la música de nuestra región.

SL