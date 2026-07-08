El giro de Fiscalía en un caso de homicidio: de la acusación inicial a una condena por exceso en la defensa

El caso, inicialmente calificado como homicidio simple, mutó a un exceso en la legítima defensa de una mujer que iba a ser atacada. Recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y recuperó la libertad.

La Fiscalía realizó este giro procesal a partir de las evidencias que arrojó la investigación y el estricto cumplimiento del principio de objetividad que obliga al Ministerio Público Fiscal. La calificación legal inicial de "homicidio simple" fue modificada a "homicidio cometido con exceso en la legítima defensa de un tercero". Tras este cambio, la fiscalía y la defensa técnica formalizaron un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por la magistrada interviniente, disponiéndose la inmediata libertad condicional del imputado bajo estrictas reglas de conducta.

La investigación penal, realizada por la fiscal María Bottini y el funcionario Julián Forti, estableció que la madrugada del pasado 11 de enero de 2026, alrededor de las 04:30 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Costanera al 1100, Dávila ingresó a la vivienda en compañía de la víctima, Óscar Fabián Díaz. En el interior de la vivienda se encontraban el dueño de casa y una mujer.

La reconstrucción de estos hechos determinó que, de manera imprevista, se desató una violenta discusión cuando Díaz intentó atacar a la mujer, sujetándola por la boca. Frente a esta agresión, Dávila intervino decididamente para repeler el ataque. Inicialmente, propinó un fuerte golpe en la cabeza a Díaz, derribándolo y dejándolo tendido en el suelo. Sin embargo, su accionar posterior desbordó los límites legales de la protección: Dávila empujó una salamandra de hierro directamente sobre la cabeza del agresor, causándole un traumatismo de cráneo fatal que derivó en su muerte inmediata.

La aplicación del principio de objetividad

La modificación sustancial de la calificación penal encuentra su justificación en las evidencias científicas y testimoniales recolectadas durante el período instructivo. La Fiscalía explicó que, si bien Dávila actuó inicialmente motivado por una causa justificada —la defensa de una mujer víctima de violencia de género—, los medios empleados resultaron manifiestamente desproporcionados una vez que el peligro inmediato hacia la tercera persona ya había sido neutralizado con el primer impacto.

"La acción de tirarlo al piso con un golpe y luego continuar la agresión con la estufa entendemos que es un exceso porque superó lo necesario y proporcional para repeler dicha agresión."

Sustento probatorio y certezas del caso

La resolución del caso mediante la vía del juicio abreviado requirió no solo el reconocimiento expreso de la autoría por parte de Esteban Humberto Dávila, sino también una sólida red probatoria que validara las circunstancias descritas.

Evidencia Científica: El informe de autopsia practicado por la forense Dra. María Victoria Watson confirmó rigurosamente que el severo traumatismo craneal por aplastamiento fue la causa unívoca de muerte. Asimismo, las pericias criminalísticas aportaron la planimetría del lugar y el pesaje oficial de la estufa (35 kg), mientras que el examen toxicológico arrojó que la víctima poseía un elevado índice de alcohol en sangre (3,6 g/l).

Declaraciones Testimoniales: La mujer afectada prestó declaración en tres oportunidades, coincidiendo en que un sujeto al que apodaban "Jaime" (Díaz) intentó abusar de ella de forma violenta. Se consignó en las actas que la testigo padece de etilismo crónico, factor que influyó en la fluidez de su relato pero no en la veracidad del núcleo del ataque. Su versión fue plenamente refrendada por el propietario de la vivienda, quien declaró haber oído los gritos de la víctima y presenciado el golpe inicial propinado por el acusado.

Registros Fílmicos y Ambientales: Cámaras de seguridad de las inmediaciones registraron el trayecto previo de Dávila y Díaz caminando hacia el lugar sin registrarse altercados previos. En paralelo, testimonios vecinales aludieron a las complejas dinámicas de la vivienda como un foco de reuniones conflictivas vinculadas al consumo problemático de sustancias.

Condiciones de libertad

Teniendo en cuenta la conformidad de las partes y la aceptación explícita del hijo de la víctima, quien declaró ante el tribunal su conformidad con los términos alcanzados "Acepté el juicio abreviado... Ya sé las condiciones, sé a qué lleva, así que estoy de acuerdo", la jueza homologó el acuerdo y las partes renunciaron a los plazos, quedando firme la resolución al finalizar la audiencia.

Esteban Humberto Dávila fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional como autor de homicidio simple cometido con exceso en la legítima defensa de un tercero. Debió fijar domicilio, presentarse semestralmente ante la Agencia de Supervisión de la Oficina Judicial, tiene prohibido acercarse o tomar contacto con el hijo de la víctima, deberá abtenerse de consumir estupefacientes y prohibición estricta del abuso de bebidas alcohólicas.

MA