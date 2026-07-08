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08 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Alerta en el Parque Nacional Los Alerces: un derrumbe obligó a cerrar un tramo de la Ruta 71

El tránsito fue interrumpido en uno de los sectores internos del parque luego de que parte de la calzada quedara afectada. Autoridades trabajan en la evaluación del lugar y pidieron no circular por la zona.
Por Redacción Red43

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Un derrumbe registrado sobre la calzada obligó a interrumpir totalmente la circulación en un tramo de la Ruta Provincial N° 71, dentro del Parque Nacional Los Alerces.

 

La restricción afecta el sector comprendido entre Punta Mattos y Bahía Rosales, donde desde las 14:15 horas de este miércoles permanece cerrado el paso preventivamente ante el riesgo que representa para quienes transitan por la zona.

 

Las autoridades indicaron que el corte se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, mientras se realizan las evaluaciones correspondientes para determinar la magnitud del desprendimiento y las condiciones de seguridad del camino.

 

Desde los organismos responsables solicitaron a vecinos, turistas y transportistas evitar circular por ese tramo y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

 

Asimismo, recomendaron consultar previamente el estado de las rutas antes de planificar visitas o recorridos hacia el Parque Nacional Los Alerces.

 

 

 

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