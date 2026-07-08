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Por Redacción Red43

Sierra Colorada y Lago Rosario avanzan en estrategias para el cuidado del bosque comunitario

Vecinos, equipos técnicos e instituciones participaron de talleres donde analizaron la situación del bosque y trabajaron en propuestas para fortalecer su manejo sostenible y el cuidado del territorio.
Por Redacción Red43

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En las comunidades de Sierra Colorada y Lago Rosario se desarrollaron talleres participativos para analizar la situación del bosque comunitario y avanzar en la construcción de estrategias para su manejo sostenible.

 

Las jornadas se llevaron adelante en el marco del Plan Integral Comunitario (PIC), donde se compartieron los resultados de las encuestas socioeconómicas y del relevamiento forestal realizado en ambas comunidades.

 

Durante los encuentros, vecinos y vecinas junto a equipos técnicos e instituciones intercambiaron experiencias y puntos de vista para identificar las principales problemáticas del bosque y pensar posibles soluciones de manera colectiva.

 

Desde el INTA remarcaron la importancia de estos espacios de participación y diálogo, que permiten fortalecer el trabajo conjunto y generar herramientas para el cuidado y uso responsable del territorio.

 

De las actividades participaron integrantes de la comunidad, equipos técnicos del INTA, la Secretaría de Bosques de la Provincia y el Municipio de Trevelin.

 

 

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