Vacaciones de invierno: dos estrenos animados para disfrutar en familia

El Cine Auditorio Municipal renovó su cartelera con dos propuestas ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Desde este jueves llegan Toy Story 5 y Minions & Monsters, dos películas animadas pensadas para compartir en familia.
La nueva entrega de Toy Story trae de regreso a personajes queridos como Woody y Buzz, quienes deberán afrontar una nueva aventura marcada por los cambios en la forma de jugar de los chicos y el avance de la tecnología.
Por otro lado, Minions & Monsters propone una historia cargada de humor, donde los simpáticos personajes amarillos se meten en nuevos problemas y deberán unir fuerzas para resolver el caos que ellos mismos provocaron.
Ambas películas estarán disponibles durante julio con funciones en castellano, en formatos 2D y 3D. Las entradas podrán adquirirse desde el jueves 9 de julio en la boletería del Cine Auditorio Municipal de 14 a 20hs con un valor de $7.500 para 2D y $8.500 para 3D.
Funciones de Toy Story 5:
- Jueves 9/7 – 18:00 hs (3D)
- Viernes 10/7 – 18:00 hs (2D)
- Sábado 11/7 – 16:30 hs (3D)
- Lunes 13/7 – 20:00 hs (2D)
- Martes 14/7 – 18:00 hs (3D)
Funciones de Minions & Monsters:
- Jueves 9/7 – 15:00 hs (2D)
- Viernes 10/7 – 15:00 hs (3D)
- Sábado 11/7 – 13:30 hs (2D)
- Lunes 13/7 – 15:00 hs (3D)
- Martes 14/7 – 15:00 hs (2D) — función distendida
MA