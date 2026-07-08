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Por Redacción Red43

Vacaciones de invierno: dos estrenos animados para disfrutar en familia

Dos grandes estrenos llegan al Cine Auditorio Municipal para disfrutar en familia. Conocé las fechas de funciones, horarios y el valor de las entradas en la nota. 
Por Redacción Red43

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El Cine Auditorio Municipal renovó su cartelera con dos propuestas ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Desde este jueves llegan Toy Story 5 y Minions & Monsters, dos películas animadas pensadas para compartir en familia.

 

La nueva entrega de Toy Story trae de regreso a personajes queridos como Woody y Buzz, quienes deberán afrontar una nueva aventura marcada por los cambios en la forma de jugar de los chicos y el avance de la tecnología.

 

Por otro lado, Minions & Monsters propone una historia cargada de humor, donde los simpáticos personajes amarillos se meten en nuevos problemas y deberán unir fuerzas para resolver el caos que ellos mismos provocaron.

 

Ambas películas estarán disponibles durante julio con funciones en castellano, en formatos 2D y 3D. Las entradas podrán adquirirse desde el jueves 9 de julio en la boletería del Cine Auditorio Municipal de 14 a 20hs con un valor de $7.500 para 2D y $8.500 para 3D.

 

Funciones de Toy Story 5:

  • Jueves 9/7 – 18:00 hs (3D)
  • Viernes 10/7 – 18:00 hs (2D)
  • Sábado 11/7 – 16:30 hs (3D)
  • Lunes 13/7 – 20:00 hs (2D)
  • Martes 14/7 – 18:00 hs (3D)

Funciones de Minions & Monsters:

  • Jueves 9/7 – 15:00 hs (2D)
  • Viernes 10/7 – 15:00 hs (3D)
  • Sábado 11/7 – 13:30 hs (2D)
  • Lunes 13/7 – 15:00 hs (3D)
  • Martes 14/7 – 15:00 hs (2D) — función distendida

 

MA

 

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