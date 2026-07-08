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Por Redacción Red43

“Cleopatra” y “Nagham”, dos propuestas para disfrutar la danza en Esquel

Karem Boudargham invitó a la comunidad a disfrutar de dos shows de danza árabe que se realizarán en Esquel, con una propuesta que combina arte, historia y cultura.
Por Redacción Red43

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La Asociación Sirio-Libanesa de Esquel prepara dos presentaciones de danza árabe en el marco de las muestras de invierno, con propuestas que reunirán a bailarinas de distintas edades y niveles.

 

Karem Boudargham explicó: “En el marco de las muestras de invierno, vamos a hacer dos shows diferentes que son sábado 25, donde presentamos 'Cleopatra, la última reina', con dos funciones, 19:00 y 21:00 horas, y el día domingo 26, 'Nagham, danzando entre melodías'”.

 

Sobre la propuesta del domingo, detalló: “La palabra Nagham significa melodías y tiene que ver con una comunión que tenemos todas las bailarinas que pertenecen acá a la Asociación Sirio-Libanesa, un trabajo en conjunto que siempre hacemos”.

 

 

 

En tanto, el espectáculo del sábado 25 de julio estará dedicado a la historia de Cleopatra y contará con la participación de tres grupos de la institución. “Vamos a contar su historia en seis actos con tres grupos de la Asociación Sirio-Libanesa”, señaló Boudargham, quien destacó que vienen trabajando desde marzo en los cuadros coreográficos y en la investigación sobre la figura de la reina egipcia.

 

“Nosotros vamos a acercarnos un poco a la historia real y a la gran mujer que fue, fascinante”, expresó, y remarcó que la obra busca mostrar una mirada diferente sobre Cleopatra, más allá de la imagen popular difundida por el cine.

 

La artista destacó el trabajo realizado por las bailarinas y la emoción que le generó ver el resultado de los ensayos. “Me emocionó mucho el trabajo de las chicas, de ver bailarinas de Esquel, que podemos realizar este tipo de cosas”, afirmó.

 

 

 

Además, explicó que la propuesta está pensada para toda la familia y especialmente para las infancias, teniendo en cuenta el cierre de las vacaciones de invierno. “La obra dura 50 minutos, o sea que es muy llevadera. Sobre todo esto, pensado para un público muy joven”, indicó.

 

Las entradas para “Cleopatra, la última reina” tienen un valor de $13.000 y se pueden adquirir comunicándose con Karem Boudargham al 11 69 37 63 86 o en la boletería del auditorio. También habrá un combo para asistir a ambos shows por $18.000.

 

El domingo se presentará “Nagham, danzando entre melodías”, con entradas a $10.000 y una propuesta solidaria: se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con espacios comunitarios durante el invierno.

 

 

 

R.G

 

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