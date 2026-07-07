Propuestas de invierno para las infancias en Esquel

Kimun es un espacio de Esquel que desde hace cuatro años acompaña a las infancias locales con diversas actividades. En esta oportunidad, su creadora, Jamel Ale, presentó un taller de invierno diseñado especialmente para esta época del año, buscando ofrecer una alternativa al uso de pantallas y la rutina diaria.

El taller busca equilibrar la creatividad, el juego, el movimiento y el bienestar emocional. Según explicó Ale, en un contexto con tantos estímulos visuales, la propuesta invita a los más chicos a detenerse un poco. "A través del yoga y de la meditación, el taller nos lleva a respirar, a autorregularnos y a encontrarnos con nosotros mismos", señaló. Además, la cocina vuelve a ser un pilar fundamental de la experiencia. "Nos gusta mucho la cocina porque es un aprendizaje sensorial y vivencial, donde el error sirve y es un gran aprendizaje para todo ámbito de la vida", reflexionó la coordinadora, destacando también el valor de la comunicación y el trabajo colaborativo.

El juego y las manualidades completan el cronograma de actividades de este espacio. La creadora de Kimun remarcó que toda propuesta iniciada desde el juego se disfruta mucho más, ya que ayuda a liberar el estrés y favorece la resolución de conflictos. Respecto a las tareas manuales, Ale indicó que son fundamentales para la autoconfianza y el desarrollo cognitivo. "Es sumamente importante para los nenes poder trabajar con las manos porque les permite conectar con el aquí y el ahora, saliendo un poco de la vorágine diaria", comentó.

El taller de invierno se dictará en la sede de Urquiza 964 y está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 11 años. Los interesados pueden optar por el turno mañana, que funciona los martes, miércoles y jueves de 10:00 a 13:00 horas, o el turno tarde, disponible los lunes, miércoles y viernes de 14:30 a 17:30 horas. Para consultas e inscripciones, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 2945-640084 o visitar la cuenta de Instagram kimun.multiespacio.

EBW