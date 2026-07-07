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Por Redacción Red43

"Tres kilómetros al fin del mundo" llega al ciclo de cine y filosofía en Esquel

La propuesta se realizará el domingo 12 de julio en el Centro Cultural Melipal. Tras la proyección de "Tres kilómetros al fin del mundo", habrá un espacio de análisis y reflexión. La actividad está dirigida a público joven y adulto.
Por Redacción Red43

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El taller de cine y filosofía "Lo que una imagen puede" invita a participar de una nueva jornada de proyección y análisis cinematográfico con la película Tres kilómetros al fin del mundo, dirigida por el realizador rumano Emanuel Pârvu.

 

La actividad se llevará a cabo el domingo 12 de julio a las 18 horas en el Centro Cultural Melipal. La entrada tiene un valor de 6.000 pesos y las reservas pueden realizarse al 2945-595635.

 

La propuesta combina la proyección de la película con un espacio de reflexión y debate sobre los temas que plantea la obra, en el marco del ciclo "Lo que una imagen puede".

 

La historia sigue a Adi, un joven que regresa a su pueblo natal para pasar las vacaciones antes de comenzar sus estudios en Tulcea. Sin embargo, una violenta agresión homofóbica cambia por completo su realidad y expone los prejuicios de una comunidad que cuestiona su identidad.

 

Ambientada en el delta del Danubio, la película utiliza la belleza de sus paisajes para construir un clima de tensión y aislamiento. A través de la mirada de Emanuel Pârvu, la naturaleza deja de ser un refugio para convertirse en un escenario donde el silencio, el viento y la inmensidad acompañan el peso de la violencia y la discriminación.

 

La función está recomendada para público joven y adulto y tiene una duración de 105 minutos. Tras la proyección, los asistentes podrán participar del tradicional espacio de análisis e intercambio que caracteriza al ciclo de Cine y Filosofía.

 

 

MA

 

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