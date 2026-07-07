"Tres kilómetros al fin del mundo" llega al ciclo de cine y filosofía en Esquel

El taller de cine y filosofía "Lo que una imagen puede" invita a participar de una nueva jornada de proyección y análisis cinematográfico con la película Tres kilómetros al fin del mundo, dirigida por el realizador rumano Emanuel Pârvu.

La actividad se llevará a cabo el domingo 12 de julio a las 18 horas en el Centro Cultural Melipal. La entrada tiene un valor de 6.000 pesos y las reservas pueden realizarse al 2945-595635.

La propuesta combina la proyección de la película con un espacio de reflexión y debate sobre los temas que plantea la obra, en el marco del ciclo "Lo que una imagen puede".

La historia sigue a Adi, un joven que regresa a su pueblo natal para pasar las vacaciones antes de comenzar sus estudios en Tulcea. Sin embargo, una violenta agresión homofóbica cambia por completo su realidad y expone los prejuicios de una comunidad que cuestiona su identidad.

Ambientada en el delta del Danubio, la película utiliza la belleza de sus paisajes para construir un clima de tensión y aislamiento. A través de la mirada de Emanuel Pârvu, la naturaleza deja de ser un refugio para convertirse en un escenario donde el silencio, el viento y la inmensidad acompañan el peso de la violencia y la discriminación.

La función está recomendada para público joven y adulto y tiene una duración de 105 minutos. Tras la proyección, los asistentes podrán participar del tradicional espacio de análisis e intercambio que caracteriza al ciclo de Cine y Filosofía.

MA