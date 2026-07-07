Cómo anotarse para acceder a controles de vista y anteojos gratuitos en El Bolsón

Las inscripciones para participar del programa Enfocar RN ya están abiertas en El Bolsón. La iniciativa provincial comenzará a funcionar el 14 de julio y permanecerá durante una semana, con atención en distintos puntos de la localidad y recorridas por parajes de la zona.

El programa ofrece controles oftalmológicos y la entrega de anteojos a quienes los necesiten, luego de la evaluación realizada por profesionales.

Cómo será el operativo en El Bolsón

Según informó el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro, en la localidad trabajarán de manera simultánea dos unidades móviles y un vehículo equipado para realizar las consultas oftalmológicas y la confección de lentes.

Además de El Bolsón, el operativo alcanzará distintos parajes, entre ellos Ñorquinco, Río Chico, Fitamiche, Arroyo Las Minas y El Manso, entre otros.

De acuerdo con lo informado por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, la previsión es entregar alrededor de 300 pares de anteojos por día durante el paso del programa por la localidad.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas ya pueden completar la inscripción a través del sitio web del programa Enfocar RN, habilitado para vecinas y vecinos de El Bolsón.

Quienes no puedan realizar el trámite de manera online podrán acercarse a los espacios donde funcionará el operativo una vez que el Municipio confirme los lugares de atención.

Antes de llegar a El Bolsón, el programa se desarrolló durante un mes en San Carlos de Bariloche. Según datos difundidos por el Gobierno provincial, allí se realizaron más de 5.600 controles oftalmológicos y se entregaron 5.250 anteojos.

O.P.