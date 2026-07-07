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Por Redacción Red43

Claudio Selva: "La situación del comercio es crítica"

El presidente de CAMOCH repasó las gestiones que impulsa la entidad junto a organismos públicos y privados y aseguró que el sector espera un repunte de la actividad durante el receso invernal.
Por Redacción Red43

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El presidente de CAMOCH, Claudio Selva, aseguró que la entidad continúa avanzando en distintas gestiones vinculadas al desarrollo comercial y turístico de Esquel, al tiempo que advirtió que el comercio local atraviesa un momento complejo y espera que las vacaciones de invierno ayuden a reactivar la actividad.

 

En ese marco, explicó: "Seguimos con la mesa de trabajo con respecto a La Hoya y el gobierno provincial, municipal y el ente mixto". Además, indicó que el Ente Mixto de Turismo mantiene reuniones con las distintas cámaras: "Respecto a la promoción del turismo, sobre todo haciendo hincapié ahora en la temporada de invierno y ya proyectando la de tulipanes y la de verano". También señaló que, a través de ADRE, avanzan en proyectos de ordenanza sobre el control del comercio clandestino.

 

Selva comentó además que se retomó el proyecto del Centro Comercial a Cielo Abierto luego de los cambios en el gabinete municipal: "Como hubo el cambio de funcionario teníamos que esperar a que se acomode el nuevo para poder hacer este nuevo vínculo para que se continúe el proyecto".

 

En paralelo, sostuvo que mantienen conversaciones con el Banco del Chubut para acercar herramientas al sector. En ese sentido, indicó: "Estamos trabajando con el Banco Chubut para tratar de llevar algunas medidas de alivio a lo que son los comercios según la necesidad", ya que algunos requieren tasas preferenciales, otros capital de trabajo, créditos hipotecarios o beneficios con la Tarjeta 365. El objetivo, dijo, es "que se aceleren algunos procesos para que lleguen las soluciones".

 

Respecto al vínculo con otras cámaras empresariales, señaló que los encuentros con representantes de Comodoro Rivadavia y Trevelin permitieron fortalecer el trabajo conjunto. Si bien reconoció que recientemente no se han concretado proyectos en común, destacó que siempre está el diálogo y mencionó que trabajan junto a técnicos en una propuesta vinculada a la hidroeléctrica Futaleufú, iniciativa que también fue compartida con la Cámara de Trevelin para incorporar aportes.

 

Consultado sobre las expectativas para el receso invernal, afirmó: "Siempre que llegan las vacaciones se ve un poco más de actividad", y reconoció que el sector espera "con mucha ansiedad" ese movimiento porque "se necesita actividad urgente".

 

Finalmente, al definir la actualidad del comercio local, fue categórico: "Yo diría crítico". Además, recordó que la construcción, uno de los rubros que más dinamiza la economía de Esquel, atraviesa el habitual parate invernal, por lo que "enseguida se ve ese bajón" en el movimiento comercial.

 

 

 

R.G

 

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