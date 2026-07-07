Turismo comunitario en Lago Rosario: caminatas, paisajes y sabores mapuches con descuento especial

Este domingo 12, la propuesta de Caminatas Guiadas Lago Rosario llevará adelante una nueva jornada pensada especialmente para todos aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza cordillerana y, al mismo tiempo, profundizar en el conocimiento de la cultura local. La actividad tendrá como punto de concentración la Casa de Artesanos, desde donde se iniciará la caminata que conectará con atractivos emblemáticos de la zona como la Piedra del Ñanco y el imponente mirador Vista al Paraíso.

El circuito completo estará coordinado por guías pertenecientes a la propia comunidad mapuche. Los mismos se han formado y capacitado de manera específica para el desarrollo de este tipo de actividades turísticas y recreativas, con el objetivo de acompañar a los visitantes durante todo el trayecto y compartir con ellos saberes fundamentales sobre la historia, las costumbres ancestrales y la riqueza del entorno natural que resguarda el paraje.

La salida de este fin de semana contará con una bonificación especial del 20% de descuento en su valor habitual, consolidándose como una experiencia integral que logra combinar el senderismo de baja dificultad, la contemplación de los paisajes patagónicos y el contacto directo con la identidad viva del lugar. El trekking está pensado tanto para residentes de la región como para turistas que busquen conectar de otra manera con el territorio.

Una vez concluido el recorrido por los miradores, el grupo de participantes emprenderá el regreso hacia las instalaciones de la Casa de Artesanos. En ese lugar se compartirá una merienda que incluirá bebidas calientes y tortas fritas caseras elaboradas por los propios integrantes de la comunidad. Asimismo, los presentes dispondrán de tiempo para recorrer el establecimiento, conocer en detalle el proceso de los tejidos a telar y apreciar las diversas artesanías realizadas por los productores locales, cerrando una jornada que une de manera armónica la naturaleza con las tradiciones comunitarias.

Desde el equipo organizador remarcaron la importancia de realizar las reservas con la debida anticipación para garantizar una correcta planificación de la logística y la comodidad de todos los asistentes. Los interesados en sumarse a la propuesta o realizar consultas específicas sobre las modalidades de pago vigentes pueden comunicarse directamente al teléfono de contacto 2945-330159.