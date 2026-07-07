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07 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Ruta 259: transitar con precaución entre Esquel y Trevelin por lluvia y acumulación de agua

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas en el marco del Plan Invernal, detallando que el tramo que une Esquel con Trevelin presenta calzada mojada y sectores con acumulación de agua. 
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional presentó el primer parte de rutas del Plan Invernal para la provincia de Chubut, respecto a la Ruta Nacional N° 259, en el tramo que conecta Esquel con Trevelin, se informó que la calzada se encuentra actualmente mojada debido a las precipitaciones, registrándose agua en diversos sectores, incluso con hielo en algunos tramos.

 

Asimismo, en algunos sectores las banquinas presentan condiciones inestables con presencia de barro y agua. Desde el organismo estatal advirtieron sobre la presencia de animales sueltos en la zona y la persistencia de viento y lluvia al momento de la emisión del reporte.

 

Ante esta situación, equipos de Vialidad Nacional se encuentran en el lugar realizando recorridos preventivos para garantizar la seguridad vial. Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución por todo el sector afectado. Para conocer el estado del resto de las rutas nacionales en la provincia, se puede acceder al sitio web oficial del organismo.

 

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