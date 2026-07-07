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07 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Cayó en El Bolsón un hombre buscado por un violento robo en Esquel

El detenido tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo agravado con arma de fuego iniciada en Esquel. El procedimiento se realizó este lunes por la tarde mediante un trabajo conjunto entre las policías de Río Negro y Chubut.
Por Redacción Red43

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Un hombre que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Chubut fue detenido este lunes por la tarde en El Bolsón, durante un operativo realizado en conjunto por efectivos de las policías de Río Negro y Chubut.

 

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 17 en un domicilio ubicado sobre calle Brown al 2400. La intervención se produjo luego de que personal de la División Policial de Investigaciones de Chubut lograra ubicar al sospechoso en El Bolsón y solicitara la colaboración de la Policía de Río Negro para concretar la detención.

 

Según la información oficial, el hombre registraba un pedido de captura vigente desde el 30 de junio, en el marco de una investigación judicial iniciada en la ciudad de Esquel.

 

 

Está acusado en una causa por robo agravado

De acuerdo con los datos aportados por las fuerzas policiales, el detenido está involucrado en una causa caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, hecho que habría ocurrido durante 2023.

 

Tras el operativo, fue trasladado a la Comisaría 12 de El Bolsón, donde permanece alojado mientras se cumplen las actuaciones judiciales dispuestas por la Justicia de Chubut.

 

 

O.P.

 

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