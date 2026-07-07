El Municipio de Lago Puelo suma cinco horas más de atención al público

La Municipalidad de Lago Puelo informó la puesta en marcha de un nuevo horario de atención al público con el objetivo de ampliar la disponibilidad para quienes realizan trámites o necesitan realizar consultas en las dependencias municipales.

A partir de la medida, la atención se extenderá de 8 a 18 horas.

Cómo será la atención durante la tarde

Según indicó el municipio, desde las 13 horas funcionará una guardia destinada a garantizar la continuidad de la atención durante el resto de la jornada.

En ese horario se podrán realizar distintas gestiones, entre ellas la recepción de notas, consultas e información general.

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la modificación busca facilitar el acceso de vecinos y vecinas a los servicios que brinda la Municipalidad, ofreciendo una franja horaria más amplia para quienes no pueden acercarse durante la mañana.

Con este cambio, la atención al público quedará disponible de manera continua entre las 8 y las 18 horas, con servicios de guardia durante la tarde.

O.P.