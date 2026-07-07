-2°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 07 de Julio de 2026
RED43 comarca-andina Lago PueloMunicipalidad Lago Puelo
07 de Julio de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Municipio de Lago Puelo suma cinco horas más de atención al público

La Municipalidad de Lago Puelo anunció un cambio en su atención al público que amplía la disponibilidad para realizar trámites y consultas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Lago Puelo informó la puesta en marcha de un nuevo horario de atención al público con el objetivo de ampliar la disponibilidad para quienes realizan trámites o necesitan realizar consultas en las dependencias municipales.

 

A partir de la medida, la atención se extenderá de 8 a 18 horas.

 

Cómo será la atención durante la tarde

Según indicó el municipio, desde las 13 horas funcionará una guardia destinada a garantizar la continuidad de la atención durante el resto de la jornada.

 

 

En ese horario se podrán realizar distintas gestiones, entre ellas la recepción de notas, consultas e información general.

 

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la modificación busca facilitar el acceso de vecinos y vecinas a los servicios que brinda la Municipalidad, ofreciendo una franja horaria más amplia para quienes no pueden acercarse durante la mañana.

 

Con este cambio, la atención al público quedará disponible de manera continua entre las 8 y las 18 horas, con servicios de guardia durante la tarde.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trágico accidente vial camino a Aldea Escolar
2
 Quita del SEM en Esquel: "Creemos que es muy acertado"
3
 Los esquelenses consiguieron entradas y ya viven el Argentina-Egipto desde el estadio
4
 Irma Jaramillo QEPD
5
 Horror en el pueblo: le disparó cuatro veces a su pareja, creyó que estaba muerta y después se quitó la vida
1
 "Tres kilómetros al fin del mundo" llega al ciclo de cine y filosofía en Esquel
2
 Cómo anotarse para acceder a controles de vista y anteojos gratuitos en El Bolsón
3
 Alerta amarilla por lluvias en Esquel: el SMN advierte por posibles inconvenientes
4
 Murió Chatterbox, uno de los youtubers gamers más populares de Argentina
5
 Bélgica goleó a Estados Unidos y enfrentará a España en cuartos de final
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -