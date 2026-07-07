En un confuso hecho en una vivienda de Trelew golpearon salvajemente a un hombre

A un hombre casi lo mataron a golpes el fin de semana en una casa de la zona céntrica de Trelew, en un confuso caso del que se conocieron dos versiones contrapuestas: la de la Policía que dijo que el agredido había entrado a robar al domicilio y la de un integrante de la familia damnificada, que fue uno de los que le pegó porque el golpeado habría realizado una amenaza.

Lo cierto es que la víctima, una persona de unos 30 años, fue trasladada al hospital con el rostro muy lastimado, con golpes en todo el cuerpo e inconsciente y que estuvo así durante más de dos horas.

Desde la Policía informaron que no tenían ningún registro del mismo, pese a que en el lugar estuvieron dos patrulleros con cuatro efectivos de la Seccional Primera que convocaron a la ambulancia y que incluso tomaron declaraciones testimoniales a gente del vecindario.

El suceso se registró este domingo, alrededor de las 7 de la mañana en el pasaje Santiago del Estero casi Italia, al este del radio céntrico de la ciudad. Habló uno de los testigos y tras confirmar que él y su pareja habían llamado al “101” contó que escucharon los gritos del hombre, al momento en que le pegaban con un caño o un fierro.

“Los gritos eran de alguien al que le estaban dando una golpiza”, explicó. “Todo ocurrió en el patio frontal de la casa, en donde se pudo ver a dos personas pegándole a alguien que estaba tirado en el suelo”, agregó. “(El agredido) de unos 30 años, tenía heridas en el rostro y marcas en distintas partes del cuerpo que eran como que le habían pegado con un caño”, sostuvo el testigo.

Luego consignó que el domicilio en donde sucedió el hecho “es un lugar que está usurpado" y añadió, “al dueño de casa también lo llevaron al hospital con una lesión en una mano”. “La persona, según la policía, habría ingresado a robar, pero el hijo del dueño –que también le pegó– dijo que había ingresado amenazando. Se mencionó un cuchillo que no apareció”, acotó. Hasta anoche no se conocía de manera oficial en qué estado se encontraba la víctima de la golpiza y cuál era la situación procesal de sus agresores.

Fuente: Crónica