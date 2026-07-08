Tres contra uno, golpes, patadas en el rostro y la nuca, pero quedaron libres por “lesiones leves”

Se concretó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por un hecho del 6 de julio. Los imputados son Juan Manuel, Gonzalo Hernán y Gustavo Daniel Vargas.

Según el parte de prensa de Fiscalía de Comodoro Rivadavia, ese día a las 9 la víctima estaba en el Gimnasio Municipal N° 1 de barrio La Loma cuando se le acercó Juan Vargas y le propinó un golpe de puño en el rostro. Luego llegaron sus hermanos Gustavo y Gonzalo que también comenzaron a agredir al damnificado. Uno le pegó una patada en el rostro mientras que el otro le dio un golpe en la nuca, provocándole cortes en el rostro, traumatismo en la cabeza y fractura nasal.

El policía que realizaba servicio adicional separó a los agresores con la ayuda de otras personas. Personal de la Comisaría 2ª los detuvo. Los tres hermanos están acusados por lesiones leves, pero quedaron libres por orden de la jueza Raquel Tassello.