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Por Redacción Red43

Intentó prender fuego a un grupo de jóvenes, lo condenaron a 5 años y medio, pero ahora le dieron salidas transitorias

Hay inquietud entre los vecinos de la zona sur de la provincia por la decisión de la justicia. El sujeto portaba tres antorchas los roció con kerosene y los amenazó con quemarlos. Pero ya puede salir. 
Por Redacción Red43

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La decisión de otorgarle salidas transitorias a Nicolás Fausto Girotti volvió a generar inquietud entre vecinos de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia. El hombre fue condenado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el violento ataque cometido durante la madrugada del 9 de febrero de 2024, cuando intentó prender fuego a un grupo de adolescentes y jóvenes que se encontraba reunido en la plaza Juan Domingo Perón.

 

De acuerdo con la investigación judicial, siete jóvenes de entre 13 y 18 años compartían una ronda de mates cuando Girotti se acercó con el rostro cubierto por una máscara blanca, vestido con ropa oscura y portando tres antorchas.

 

Durante el juicio quedó acreditado que, antes de iniciar el ataque, les advirtió: "Se van de la plaza o los prendo fuego". Luego los roció con kerosene y encendió las antorchas.

 

Como consecuencia de la agresión, un joven de 18 años sufrió quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo y permaneció internado en terapia intensiva. Además, una adolescente resultó con lesiones leves. Tras el ataque, Girotti huyó hacia su domicilio de la calle Araucanos, aunque fue detenido horas más tarde gracias al sistema de monitoreo municipal.

 

La Justicia de Chubut lo declaró culpable de homicidio en grado de tentativa y, a fines de noviembre de 2024, recibió una condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva mediante un juicio abreviado.

 

Según trascendió, actualmente accede al régimen de salidas transitorias luego de haber cumplido un tercio de la pena. Además, podría obtener reducciones de condena por la realización de cursos y por haber iniciado sus estudios secundarios dentro del establecimiento penitenciario.

 

La noticia despertó preocupación entre vecinos, especialmente por los reiterados incendios intencionales de vehículos registrados en los últimos meses en la región. No obstante, hasta el momento no existe información oficial que vincule esos hechos con Girotti ni con otras personas que se encuentren bajo el régimen de salidas transitorias.

 

 

 

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