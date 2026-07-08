-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 08 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
08 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La murga estilo uruguayo "Pa´que me invitan" ganó el subsidio "Cultura Presente"

El Municipio anunció la selección el día de hoy. En categoría Danza, la convocatoria quedó desierta, por lo que será relanzada la invitación a participar por los fondos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel ya tiene proyecto ganador de la convocatoria Cultura Presente 2026.

 

Hoy miércoles, se anunció el seleccionado de este año en la disciplina Música.

 

Se trata de la murga "Pa' qué me invitan" con su propuesta "Pa' qué me invitan - Agrietados".

 

El proyecto resultó ganador y recibirá un apoyo financiero de $1.300.000 para impulsar el desarrollo de su espectáculo “Agrietados”.

 

"Nos enorgullece anunciar el proyecto seleccionado", destacaron desde la Subsecretaría de Cultura, celebrando el trabajo de la murga esquelense que viene construyendo identidad y presencia en la ciudad.

 

Danza quedó desierta

 


Por otro lado, desde el área de Cultura informaron que la selección en la disciplina Danza quedó desierta en esta primera instancia.

 

"Pronto relanzaremos la convocatoria para que la comunidad de bailarines de nuestra ciudad puedan presentarnos sus proyectos", señalaron. 

 

La invitación es a que los grupos, elencos y bailarines independientes estén atentos a las nuevas fechas, con el objetivo de que Esquel también tenga su representante en danza dentro de Cultura Presente 2026.

 

Con este anuncio, la murga "Pa' qué me invitan" se prepara para llevar adelante "Agrietados", un espectáculo que contará con el respaldo del programa municipal para seguir fortaleciendo la cultura local.

 


 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La Policía dio a conocer el parte oficial del trágico choque camino a Aldea Escolar
2
 Karina Paola Alvarado QEPD
3
 Un automovilista chocó contra un árbol bajo la lluvia y debió ser rescatado
4
 Festejo albiceleste en Esquel tras otra remontada histórica de Argentina
5
 Presenció en Atlanta uno de “los últimos bailes” de Messi
1
 Festejaba por el partido de la selección y descubrieron que tenía un pedido de captura
2
 Los actos por el 9 de Julio tendrán propuestas culturales y celebraciones en la Comarca Andina
3
 Comités de la UCR rechazan la reelección indefinida
4
 El municipio comenzó a retirar vehículos abandonados de la vía pública
5
 La historia de vida del instructor de vuelo que se tiró de un avión y por qué tomó esa decisión
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -