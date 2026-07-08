La murga estilo uruguayo "Pa´que me invitan" ganó el subsidio "Cultura Presente"

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel ya tiene proyecto ganador de la convocatoria Cultura Presente 2026.

Hoy miércoles, se anunció el seleccionado de este año en la disciplina Música.

Se trata de la murga "Pa' qué me invitan" con su propuesta "Pa' qué me invitan - Agrietados".

El proyecto resultó ganador y recibirá un apoyo financiero de $1.300.000 para impulsar el desarrollo de su espectáculo “Agrietados”.

"Nos enorgullece anunciar el proyecto seleccionado", destacaron desde la Subsecretaría de Cultura, celebrando el trabajo de la murga esquelense que viene construyendo identidad y presencia en la ciudad.

Danza quedó desierta



Por otro lado, desde el área de Cultura informaron que la selección en la disciplina Danza quedó desierta en esta primera instancia.

"Pronto relanzaremos la convocatoria para que la comunidad de bailarines de nuestra ciudad puedan presentarnos sus proyectos", señalaron.

La invitación es a que los grupos, elencos y bailarines independientes estén atentos a las nuevas fechas, con el objetivo de que Esquel también tenga su representante en danza dentro de Cultura Presente 2026.

Con este anuncio, la murga "Pa' qué me invitan" se prepara para llevar adelante "Agrietados", un espectáculo que contará con el respaldo del programa municipal para seguir fortaleciendo la cultura local.



