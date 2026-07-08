¿Estamos subestimando el poder de la prevención frente al cáncer?

La reciente advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el crecimiento de los casos de cáncer en el mundo encendió una señal de alarma. Según el organismo, si las tendencias actuales continúan, los nuevos diagnósticos podrían alcanzar los 35 millones por año en 2050. Sin embargo, detrás de ese dato hay otro que merece la misma atención: entre el 30% y el 50% de los casos podrían prevenirse.



La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva y, muchas veces, la más olvidada. No fumar, mantener un peso saludable, realizar actividad física, llevar una alimentación equilibrada, moderar el consumo de alcohol, vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y la hepatitis B, y realizar los controles médicos recomendados son medidas que han demostrado reducir el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer.



Esta realidad también interpela a Chubut. La provincia cuenta con un Registro Poblacional de Tumores que forma parte de la Red Nacional de Registros de Cáncer, una herramienta que permite conocer la situación epidemiológica y fortalecer las políticas de prevención y detección temprana.



Pero la prevención también depende de un sistema de salud fortalecido. En Chubut, uno de los principales desafíos sigue siendo garantizar el acceso oportuno a especialistas y a los controles preventivos en todo el territorio.

La propia Secretaría de Salud ha reconocido las dificultades para incorporar oncólogos y hematólogos pediátricos, mientras que los conflictos vinculados a la falta de recursos humanos también impactan en la atención primaria, el primer nivel donde muchas veces comienza la prevención y el diagnóstico temprano.



Desde el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional del Cáncer recuerdan que enfermedades como el cáncer colorrectal, el de mama y el de cuello uterino tienen muchas más posibilidades de tratamiento y curación cuando se detectan en etapas iniciales. Por eso, los controles periódicos y el acceso a los programas de tamizaje son tan importantes como cualquier avance en los tratamientos.



Hablar de prevención no significa generar miedo, sino ofrecer oportunidades. Cada hábito saludable, cada vacuna aplicada y cada estudio realizado a tiempo representan una posibilidad concreta de reducir el riesgo y salvar vidas.

Si la OMS insiste en que hasta la mitad de los casos de cáncer pueden prevenirse, el desafío para provincias como Chubut no es solo concientizar a la población, sino también fortalecer un sistema de salud que permita convertir esa prevención en una realidad. Porque, muchas veces, la mejor medicina comienza mucho antes de un diagnóstico.

Fuentes oficiales



• Organización Mundial de la Salud (OMS). Cancer – Key facts. La OMS señala que entre el 30% y el 50% de los casos de cáncer son prevenibles mediante la reducción de factores de riesgo y estrategias de salud pública. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer



• Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC/OMS). Proyecciones mundiales sobre el aumento de casos de cáncer hacia 2050.



• Instituto Nacional del Cáncer (Argentina). Registro Poblacional de Tumores y estadísticas nacionales de cáncer. https://www.argentina.gob.ar/salud/inc

• Secretaría de Salud de Chubut. Programa Provincial de Control del Cáncer y campañas de detección temprana. https://secretariadesalud.chubut.gov.ar