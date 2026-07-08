¿Vuelve la nieve? El pronóstico que mantiene en alerta a Esquel y Trevelin

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarilla por nevadas para este miércoles en gran parte de la cordillera de Chubut. El aviso comprende a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Gastre, Paso de Indios y sectores del oeste de Telsen y Mártires.

De acuerdo con el organismo, se esperan nevadas de variada intensidad durante la noche, con acumulaciones estimadas entre 10 y 15 centímetros, aunque en algunos sectores los registros podrían ser superiores. En las zonas de menor altitud, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia o agua-nieve.

En Esquel, el pronóstico anticipa una jornada inestable, con lluvias y nevadas a lo largo del día. La temperatura oscilará entre 1°C y 6°C, con probabilidades de precipitación de entre el 70% y el 100%. Además, se prevén vientos de hasta 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la mañana.

Para Trevelin también se espera un miércoles con condiciones plenamente invernales. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima apenas llegará a los 2°C, lo que favorecerá la caída de nieve, especialmente durante la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación también se ubican entre el 70% y el 100%.

Según el pronóstico del SMN, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual durante el jueves, aunque todavía podrían registrarse precipitaciones en las primeras horas del día.

Ante este panorama, se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas de la cordillera, y consultar el estado de los caminos antes de emprender un viaje.

MA