Recomiendan circular con precaución por presencia de nieve en rutas nacionales de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana emitió una advertencia sobre el estado de transitabilidad de diferentes rutas de Chubut y solicitó circular con extrema precaución debido a las condiciones invernales.

Según el informe oficial, la Ruta Nacional N° 25, en el tramo Paso de Indios - Tecka, y la Ruta Nacional N° 40 hacia el sur presentan sectores de calzada con nieve, por lo que se recomienda transitar con máxima atención.

Asimismo, se informó que las rutas provinciales de la zona de Meseta se encuentran habilitadas con extrema precaución y únicamente para vehículos 4x4. En estos sectores, las calzadas se presentan pesadas debido a la presencia de barro y nieve en distintos puntos.

Ante estas condiciones, las autoridades remarcaron la importancia de consultar el estado de los caminos antes de viajar, respetar las indicaciones de seguridad y conducir con precaución.

Para consultas o ante cualquier duda o eventualidad, se encuentra disponible la línea de Protección Ciudadana 0800-666-2447.

R.G