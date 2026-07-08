Jonathan Velázquez no buscará la reelección como presidente de la Junta Vecinal de Valle Chico

El presidente de la Junta Vecinal de Valle Chico, Jonathan Velázquez, confirmó que no buscará un nuevo mandato cuando se desarrollen las elecciones barriales de octubre. En diálogo con Red43, aseguró que considera cumplido un ciclo y que es momento de dar lugar a nuevas personas que quieran asumir la responsabilidad de representar al barrio.

"Bueno, creo que te voy a dar la primicia a vos. No me voy a repostular, vamos a dejar lugar a alguien que también esté dispuesto a llevar este peso, como quien dice, para afrontar y ayudar al vecino", expresó.

Velázquez explicó que, si bien recibió propuestas para continuar su carrera en otros espacios, por ahora no tiene definiciones sobre su futuro. "En realidad el tiempo lo dirá, uno a veces no se proyecta. Una vez dije nunca me voy a meter como presidente de barrio, terminé siendo presidente de barrio. Creo que los tiempos hay que dejarlo en manos de Dios y ver qué es lo que pase", afirmó.

Además, agregó: "Por el momento no tengo pensado nada, he recibido algunas propuestas para encaminarme, pero quiero que todo vaya surgiendo".

Al hacer un balance de su gestión, destacó que el trabajo vecinal requiere compromiso permanente y una presencia constante en el territorio. "Hay que estar 24-7 y siempre escuchando los reclamos. No es salir un día a tirar chapas, sino que es todos los días estar constantemente con charlas con los vecinos", señaló.

También remarcó el rol de la Junta Vecinal como nexo entre los habitantes y el Municipio. "Es un tire y afloje en que escuchás al vecino, gestionás, hablás con el municipio; a veces las soluciones llegan rápido, a veces no", indicó.

Entre los principales logros de su gestión mencionó la llegada de servicios esenciales al barrio. "Hoy en día llegamos al gas natural, la luz, ahora se está terminando lo que es el tema del agua potable... Un montón de obras que ya están encaminadas y creo que nos vamos a ir muy bien, sabiendo que siempre hicimos lo correcto y siempre esperamos el bien del vecino", sostuvo.

Por último, dejó una reflexión sobre el vínculo entre la política y el trabajo barrial, y pidió que las diferencias partidarias no condicionen la respuesta a las necesidades de los vecinos.

"A veces decir 'no ayudamos porque políticamente sos de otro lado', yo creo que eso se tiene que erradicar de la mentalidad de lo que es una gestión en un barrio. En el momento de ayudar o gestionar para un vecino, no le vas a ir a golpear la puerta y le vas a decir: '¿Qué partido político sos?' y ahí decidís si le ayudás o no. Eso para mí está muy por encima de la realidad; es pensar siempre en el vecino y en todo el barrio", concluyó.

R.G