Francella y Suar se juntan por primera vez en una película que promete sorprender al cine argentino

El cine argentino tendrá en 2027 uno de sus estrenos más esperados con la llegada de la película protagonizada por Guillermo Francella y Adrián Suar, quienes trabajarán juntos por primera vez en un protagónico cinematográfico. El rodaje de “Un funeral y medio” acaba de finalizar y ya se conocieron detalles de la producción.

La película es una realización de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, con distribución de Buena Vista International para Latinoamérica. La dirección está a cargo de Ariel Winograd, mientras que el guion adaptado fue escrito por Fernando Castets.

Una comedia negra con secretos y una familia al límite

“Un funeral y medio” propone una historia cargada de humor negro, enredos y conflictos familiares. La trama gira alrededor de una familia disfuncional que se reúne para despedir al patriarca, pero lo que parecía ser una ceremonia tradicional termina transformándose en una jornada marcada por situaciones inesperadas.

A medida que avanza el funeral aparecen viejos enfrentamientos, secretos guardados durante años y un desconocido dispuesto a revelar una verdad incómoda. La presencia de un cadáver que parece no querer seguir el curso esperado suma un giro absurdo y descontrolado a la historia.

La película tiene elementos de comedia, misterio y caos familiar, con el estilo característico del director Ariel Winograd.

El encuentro entre Francella y Suar

La participación conjunta de Guillermo Francella y Adrián Suar representa un encuentro muy esperado para los seguidores del cine nacional. Ambos construyeron carreras con amplia presencia en televisión, teatro y cine, aunque hasta ahora no habían encabezado una película como dupla protagonista.

El estreno de “Un funeral y medio” está previsto para marzo de 2027 en todos los cines del país, con la expectativa puesta en una historia que reúne humor, actuaciones reconocidas y una propuesta diferente dentro de la comedia argentina.

O.P.