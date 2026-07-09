-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
09 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel conmemoró los 210 años de la Independencia argentina en la Plaza San Martín

La Municipalidad de Esquel conmemoró este 9 de Julio el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina con un acto oficial realizado en la Plaza General San Martín, encabezado por el intendente Matías Taccetta.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ceremonia contó con la participación de funcionarios provinciales y municipales, concejales, representantes de las fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones intermedias, excombatientes de Malvinas y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a una de las fechas más trascendentes de la historia nacional.

 

Durante el acto, el intendente Taccetta destacó que la independencia "no llegó por mera casualidad, sino que fue producto de un proceso transformador iniciado con la Revolución de Mayo y sostenido por hombres y mujeres que lucharon para dejar de ser una colonia".

 

 

 

En su mensaje, el mandatario municipal remarcó que la libertad conquistada en 1816 trajo consigo derechos, pero también responsabilidades que continúan vigentes. "La independencia no es algo estático que se consigue de una vez y para siempre. Quienes conformamos esta Nación tenemos la obligación de reafirmar, cada día, el compromiso de ser libres en la democracia en la que vivimos", expresó.

 

Asimismo, sñaló que la independencia debe entenderse como una construcción permanente, vinculada a la igualdad de oportunidades y al acceso efectivo a los derechos fundamentales. "Mientras haya desigualdad, discriminación, exclusión e injusticias, mientras algunos no accedan a derechos básicos, la libertad no será completa. Nadie es absolutamente independiente si no cuenta con educación, trabajo, alimento y la posibilidad de progresar", afirmó.

 

 

 

En otro tramo de su discurso, Taccetta convocó a fortalecer los valores democráticos y el compromiso ciudadano para construir una sociedad más justa. "Si anhelamos ser libres tenemos que aprender a debatir, valorar nuestros logros y estar abiertos al progreso, la superación y el aprendizaje. Y, fundamentalmente, defender el derecho a la educación y pelear para que todos los ciudadanos puedan acceder a un trabajo digno", sostuvo.

 

Finalmente, el intendente destacó que "la independencia es una práctica cotidiana, un ejercicio colectivo que se defiende todos los días en las aulas, en los lugares de trabajo y en la empatía por el prójimo", e invitó a renovar el compromiso con una Argentina más solidaria, inclusiva y con verdadera igualdad de oportunidades.

 

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Milagro sobre la ruta: una bebé nació en una ambulancia rumbo a Esquel
2
 Un hombre de 57 años permanece internado tras un accidente en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin
3
 Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que buscaban entre los escombros de Venezuela
4
 Cambios en los pasajes para personas con discapacidad: preparan una campaña informativa
5
 Suspendieron el desfile por el Día de la Independencia debido a las nevadas
1
 Esquel: Suspenden las funciones de este jueves en el cine por inconvenientes técnicos
2
 La Policía reforzó los controles en rutas y acompañó un corte preventivo por nieve y hielo
3
 El barrio 28 de Junio festeja su aniversario con música, feria y actividades para toda la comunidad
4
 Demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas por baja visibilidad en Esquel
5
 La Policía Comunitaria de Trevelin advirtió sobre un falso mensaje que circula por WhatsApp
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -