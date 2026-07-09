Esquel conmemoró los 210 años de la Independencia argentina en la Plaza San Martín

La ceremonia contó con la participación de funcionarios provinciales y municipales, concejales, representantes de las fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones intermedias, excombatientes de Malvinas y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a una de las fechas más trascendentes de la historia nacional.

Durante el acto, el intendente Taccetta destacó que la independencia "no llegó por mera casualidad, sino que fue producto de un proceso transformador iniciado con la Revolución de Mayo y sostenido por hombres y mujeres que lucharon para dejar de ser una colonia".

En su mensaje, el mandatario municipal remarcó que la libertad conquistada en 1816 trajo consigo derechos, pero también responsabilidades que continúan vigentes. "La independencia no es algo estático que se consigue de una vez y para siempre. Quienes conformamos esta Nación tenemos la obligación de reafirmar, cada día, el compromiso de ser libres en la democracia en la que vivimos", expresó.

Asimismo, sñaló que la independencia debe entenderse como una construcción permanente, vinculada a la igualdad de oportunidades y al acceso efectivo a los derechos fundamentales. "Mientras haya desigualdad, discriminación, exclusión e injusticias, mientras algunos no accedan a derechos básicos, la libertad no será completa. Nadie es absolutamente independiente si no cuenta con educación, trabajo, alimento y la posibilidad de progresar", afirmó.

En otro tramo de su discurso, Taccetta convocó a fortalecer los valores democráticos y el compromiso ciudadano para construir una sociedad más justa. "Si anhelamos ser libres tenemos que aprender a debatir, valorar nuestros logros y estar abiertos al progreso, la superación y el aprendizaje. Y, fundamentalmente, defender el derecho a la educación y pelear para que todos los ciudadanos puedan acceder a un trabajo digno", sostuvo.

Finalmente, el intendente destacó que "la independencia es una práctica cotidiana, un ejercicio colectivo que se defiende todos los días en las aulas, en los lugares de trabajo y en la empatía por el prójimo", e invitó a renovar el compromiso con una Argentina más solidaria, inclusiva y con verdadera igualdad de oportunidades.

R.G