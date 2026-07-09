Esquel: Suspenden las funciones de este jueves en el cine por inconvenientes técnicos

Las funciones programadas para este jueves en el cine fueron suspendidas debido a inconvenientes técnicos, según informaron desde la sala.

La medida alcanza a las proyecciones de Minions, Toy Story y Scary Movie, que no podrán exhibirse durante la jornada de este jueves.

Desde la organización aclararon que la suspensión es únicamente por hoy y que, una vez solucionado el inconveniente, la programación se retomará con normalidad a partir del viernes 10, respetando el cronograma previsto.

R.G