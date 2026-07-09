-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 09 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
09 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: Suspenden las funciones de este jueves en el cine por inconvenientes técnicos

Las proyecciones de Minions, Toy Story y Scary Movie previstas para este jueves fueron suspendidas por problemas técnicos. La actividad se reanudará con normalidad desde el viernes 10.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Las funciones programadas para este jueves en el cine fueron suspendidas debido a inconvenientes técnicos, según informaron desde la sala.

 

La medida alcanza a las proyecciones de Minions, Toy Story y Scary Movie, que no podrán exhibirse durante la jornada de este jueves.

 

Desde la organización aclararon que la suspensión es únicamente por hoy y que, una vez solucionado el inconveniente, la programación se retomará con normalidad a partir del viernes 10, respetando el cronograma previsto.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Milagro sobre la ruta: una bebé nació en una ambulancia rumbo a Esquel
2
 Un hombre de 57 años permanece internado tras un accidente en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin
3
 Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino que buscaban entre los escombros de Venezuela
4
 Cambios en los pasajes para personas con discapacidad: preparan una campaña informativa
5
 Suspendieron el desfile por el Día de la Independencia debido a las nevadas
1
 Esquel: Suspenden las funciones de este jueves en el cine por inconvenientes técnicos
2
 La Policía reforzó los controles en rutas y acompañó un corte preventivo por nieve y hielo
3
 El barrio 28 de Junio festeja su aniversario con música, feria y actividades para toda la comunidad
4
 Demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas por baja visibilidad en Esquel
5
 La Policía Comunitaria de Trevelin advirtió sobre un falso mensaje que circula por WhatsApp
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -