Abren un taller gratuito de cestería mapuche con fibras vegetales en Esquel

El programa Pertenecer incorporó a su oferta 2026 el taller "Zamiñ: Cestería mapuche con fibras vegetales", una propuesta destinada a quienes deseen conocer y aprender esta técnica artesanal tradicional.

Las clases estarán a cargo de la docente Jessica Mariel Chandía y se dictarán en dos sedes de Esquel. Los lunes, de 15 a 17 horas, el taller se desarrollará en la sede vecinal del barrio Los Sauces, mientras que los viernes, de 14:30 a 16:30 horas, tendrá lugar en la sede vecinal del barrio Malvinas.

La actividad es libre y gratuita. Las personas interesadas podrán inscribirse directamente en cada sede, durante los días y horarios en que se realiza el taller, sin necesidad de una inscripción previa.

R.G