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09 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Abren un taller gratuito de cestería mapuche con fibras vegetales en Esquel

La propuesta forma parte del programa Pertenecer 2026 y se desarrollará en los barrios Los Sauces y Malvinas. La actividad es libre, gratuita y las inscripciones se realizan directamente en los días y horarios del taller.
Por Redacción Red43

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El programa Pertenecer incorporó a su oferta 2026 el taller "Zamiñ: Cestería mapuche con fibras vegetales", una propuesta destinada a quienes deseen conocer y aprender esta técnica artesanal tradicional.

 

Las clases estarán a cargo de la docente Jessica Mariel Chandía y se dictarán en dos sedes de Esquel. Los lunes, de 15 a 17 horas, el taller se desarrollará en la sede vecinal del barrio Los Sauces, mientras que los viernes, de 14:30 a 16:30 horas, tendrá lugar en la sede vecinal del barrio Malvinas.

 

La actividad es libre y gratuita. Las personas interesadas podrán inscribirse directamente en cada sede, durante los días y horarios en que se realiza el taller, sin necesidad de una inscripción previa.

 

 

 

 

R.G

 

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