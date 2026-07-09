El barrio 28 de Junio festeja su aniversario con música, feria y actividades para toda la comunidad

El barrio 28 de Junio continúa con las celebraciones por su aniversario y prepara un fin de semana con actividades culturales, música y feria para compartir junto a los vecinos de Esquel. Los festejos se desarrollarán en el Club Independiente, con entrada libre y gratuita.

Gastón Escobar, presidente del barrio, explicó: “Vamos a desarrollar el aniversario del barrio, ya venimos con festejos desde el fin de semana pasado y en esta oportunidad vamos a desarrollar un evento con una grilla artística, con feriantes, manobreros, productores, artesanos acá en el Club Independiente a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche”.

El referente barrial detalló que la jornada del sábado 11 contará con una feria dentro del club, propuestas gastronómicas y una grilla de artistas locales. “Vamos a arrancar a las 4 y va a haber una grilla muy linda de artistas locales donde también va a acompañar una feria dentro del club, también va a haber food truck afuera”, indicó.

Además, invitó a toda la comunidad a sumarse al encuentro y realizar la previa del partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza. “Vamos a terminar a las 9 de la noche ya que seguramente después nos vamos a ir a mirar el partido los cuartos de final contra Suiza y vamos a hacer la previa acá en el club con todos los vecinos”, señaló.

Escobar remarcó que la propuesta es abierta para todos los vecinos del barrio y de la ciudad. “Recordar que esto es un evento con entrada libre y gratuita y bueno también aprovechar a acompañar también a los feriantes que van a trabajar y van a comercializar sus productos y todo lo que tienen para vender”, expresó.

En relación al cronograma del domingo, adelantó que también habrá distintas actividades culturales con la participación de grupos y talleres locales, con propuestas vinculadas a la danza, la música y la cultura popular, extendiéndose hasta aproximadamente las 23.30 horas.

El presidente del barrio destacó el esfuerzo colectivo detrás de la organización del aniversario y señaló: “Lo que organizamos lo organizamos todo a pulmón, sin fines de lucro”. En ese sentido, explicó que el objetivo es “poder realizar estas actividades para que puedan trabajar los feriantes, para que los vecinos puedan disfrutar una tarde agradable, para que los artistas puedan mostrar su arte, su música y que podamos encontrarnos con los vecinos para disfrutar una tarde de arte, de cultura y de encuentro que siempre viene bien”.

Por último, recordó las actividades realizadas previamente en el marco del aniversario, como una feria americana en la Escuela 159 y el encuentro llevado adelante el domingo 28 de junio junto a vecinos del barrio.

“Compartimos chocolate, compartimos con los adultos mayores también del barrio y fue muy linda la jornada”, concluyó Escobar.

R.G