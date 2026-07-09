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Por Redacción Red43

Cine y Filosofía presenta una nueva función en el Melipal con debate incluido

El ciclo "Lo que una imagen puede" proyectará el domingo 12 de julio la película "Tres kilómetros al fin del mundo". La actividad incluye un espacio de análisis e intercambio luego de la proyección. 
Por Redacción Red43

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El taller de Cine y Filosofía "Lo que una imagen puede" realizará una nueva jornada de proyección y debate el próximo domingo 12 de julio a las 18:00 horas en el Centro Cultural Melipal.

 

En esta oportunidad se exhibirá "Tres kilómetros al fin del mundo", del director rumano Emanuel Pârvu. La película narra la historia de Adi, un joven que regresa a su pueblo natal antes de comenzar sus estudios universitarios, pero una violenta agresión homofóbica transforma por completo sus planes y deja al descubierto los prejuicios y la discriminación presentes en su comunidad.

 

 

 

Ambientada en el delta del Danubio, la obra utiliza el paisaje como un elemento central de la narración, donde la naturaleza acompaña el clima de tensión y aislamiento que atraviesa el protagonista.

 

Como es habitual en el ciclo, una vez finalizada la proyección se abrirá un espacio de análisis, reflexión e intercambio entre los asistentes sobre los temas que plantea la película.

 

La función está recomendada para público joven y adulto, tiene una duración de 105 minutos y la entrada cuesta 6.000 pesos. Las reservas pueden realizarse al 2945-595635.

 

 

 

R.G

 

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