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09 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut destina 588 millones de pesos para fortalecer la asistencia alimentaria en la provincia

La inversión forma parte del Plan Alimentar 2026, una iniciativa del Gobierno provincial destinada a garantizar el acceso a alimentos, promover una distribución equitativa de los recursos y fortalecer el trabajo de los municipios.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, efectuó una nueva transferencia de fondos correspondiente al Plan Alimentar 2026, una política pública destinada a fortalecer la asistencia alimentaria de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social en todo el territorio provincial.

 

Se trata de una inversión de 588 millones de pesos que permitirá garantizar la continuidad de las acciones que llevan adelante municipios y comunas rurales, brindando respuestas concretas ante las necesidades alimentarias de la población y reforzando el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

 

Cobertura integral

 

El Plan Alimentar 2026 tiene como principales objetivos asegurar el acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, fortalecer la seguridad alimentaria, promover una distribución equitativa de los recursos y acompañar a los gobiernos locales en la implementación de estrategias que permitan atender la demanda social de manera eficiente y transparente.

 

Los fondos están destinados a la adquisición de alimentos frescos y secos y al sostenimiento de programas alimentarios que se desarrollan en cada localidad, priorizando a familias en situación de vulnerabilidad, niños y adolescentes, personas mayores y otros sectores que requieren el acompañamiento del Estado.

 

Protección e igualdad

 

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron que esta nueva transferencia reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con una política alimentaria presente en cada rincón de Chubut, fortaleciendo el trabajo articulado con municipios y comunas para garantizar el derecho a la alimentación y brindar respuestas oportunas a las necesidades de la comunidad.

 

Con esta inversión, la Provincia continúa consolidando una política pública orientada a promover la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano y la protección integral de las familias chubutenses, mediante una gestión cercana, federal y comprometida con quienes más lo necesitan.

 

 

 

 

R.G

 

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