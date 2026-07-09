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Por Redacción Red43

La UNPSJB abrió la inscripción para mayores de 25 años sin secundario completo

La convocatoria estará vigente hasta el 31 de julio y permite ingresar a una carrera universitaria mediante una evaluación especial. La Universidad también puso a disposición material de estudio y videos para preparar el examen.
Por Redacción Red43

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La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) abrió la inscripción para personas mayores de 25 años que deseen comenzar una carrera universitaria, aunque no hayan finalizado sus estudios secundarios.

 

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio y está destinada a quienes acrediten experiencia laboral o trayectorias formativas que les permitan acceder a una instancia especial de ingreso prevista por la normativa universitaria.

 

La subsecretaria académica de la UNPSJB, Susana Vidoz, informó que los interesados deberán completar la inscripción y presentar la documentación requerida por la institución.

 

Además, la Universidad incorporó recursos digitales para acompañar la preparación de los aspirantes. "Hay materiales de estudio preparados y además hay videos explicativos que se pueden encontrar en la página de la universidad. Apenas ingresás, tenés la pestaña del programa de mayores de 25 años, ahí hay información", explicó Vidoz.

 

Las evaluaciones se realizarán a fines de octubre y estarán orientadas a comprobar que los postulantes cuenten con los conocimientos básicos necesarios para iniciar una carrera universitaria, especialmente en comprensión de textos y contenidos generales.

 

Quienes deseen obtener más información o acceder al material de estudio pueden hacerlo a través del sitio web de la UNPSJB o consultar en la sede correspondiente a su localidad.

 

 

 

R.G

 

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