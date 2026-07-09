El 9 de Julio llega con nevadas y frío intenso en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves 9 de julio con temperaturas bajo cero y condiciones invernales en Esquel.

Durante la madrugada se esperan nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70% y una temperatura de -1 °C. Por la mañana persistirá la inestabilidad con lluvias y nevadas aisladas, aunque la probabilidad de precipitaciones disminuirá a entre el 10 y el 40%.

Hacia la tarde las condiciones mejorarán y el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura alcanzará una máxima de 4 °C. Por la noche continuará el cielo mayormente nublado y el termómetro volverá a descender hasta -1 °C.

En cuanto al viento, será leve durante toda la jornada, con velocidades de entre 0 y 12 km/h y sin ráfagas previstas.

R.G