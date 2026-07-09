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Por Redacción Red43

Nieve y hielo en las rutas: piden extrema precaución

Vialidad Nacional informó que las rutas hacia Esquel y Trevelin permanecen habilitadas con nieve y baja visibilidad. En la Ruta Nacional 25 continúa el corte total entre Paso de Indios y Tecka por acumulación de nieve hasta las 10:00 horas.
Por Redacción Red43

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Según el parte emitido este jueves 9 de julio a las 8, el tramo del empalme de la Ruta Nacional 40 hacia Esquel se encuentra habilitado, pero presenta calzada resbaladiza con nieve en distintos sectores. Además, se registran banquinas con nieve, animales sueltos, viento, neblina, lloviznas y neviscas. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona y se recomienda circular con extrema precaución.

 

En la Ruta Nacional 259, entre Esquel y Trevelin, el tránsito también está habilitado. Sin embargo, la calzada presenta nieve en algunos sectores y las banquinas permanecen inestables, con nieve y barro. Equipos de Vialidad Nacional realizan tareas de despeje y distribución de sal, mientras persisten el viento, la neblina y las neviscas.

 

Por otra parte, la Ruta Nacional 25 continúa con corte total entre Paso de Indios y Tecka. La interrupción fue dispuesta de manera preventiva debido a la acumulación de nieve sobre la calzada. Vialidad Nacional informó que este jueves, a las 10, se habilitará nuevamente este tramo.

 

Se solicitó a los conductores respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad que realizan los controles en ambas localidades.

 

 

 

R.G

 

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