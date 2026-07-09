Peluquería y barbería, confituras y construcción de azudes: los cursos de un abusador para que le bajen la condena

Un hombre condenado a 8 años de prisión por abuso sexual pidió a través de su defensa oficial acogerse a la Ley de Estímulo Educativo para reducir su condena. Pero a pedido de la Fiscalía de Rawson la pena se le redujo en solo un mes por haber terminado en prisión la escuela secundaria.

La Defensa había pedido tener en cuenta otras 15 capacitaciones que realizó Carlos Vega por internet sobre variados oficios y habilidades. Pero la jueza Karina Breckle (foto) coincidió con los argumentos de la funcionaria de Fiscalía Analía Acuña y no las tuvo en cuenta.

Los cursos descriptos por la Defensa iban desde “Gestión operativa de servicios de alojamiento”, “Seguridad vial”, “Fotografía”, “Procesador de textos de Google Drive”, “Cultivo hidropónico en casa”, hasta “Peluquería y barbería masculina”, entre otros. Todos tenían cargas horarias intensas en poco lapso de tiempo. Por la realización de estos y otros cursos como “construcción de azudes” y “Confituras” la defensa pidió que se le reduzca la pena en 14 meses.

Según el parte de prensa de Fiscalía, Acuña realizó en la audiencia una comparación muy gráfica respecto de los cursos que hizo Vega con una persona que estudió una carrera universitaria. “A una persona que estudió una carrera como Medicina, Ingeniería, Abogacía, que implican cinco o más años de estudios universitarios intensos, la Ley 24.660 le reduce la pena en solo 9 meses. En este caso no se puede pretender que se le reduzca la pena en 14 meses por estos cursos aislados que afirma la Defensa haber realizado”, indicó.

Vega fue condenado a la pena de 8 años de prisión por abuso sexual agravado por la convivencia, con acceso carnal, en cuatro hechos contra de una menor de edad. Fue condenado el 2 de febrero de 2024. La pena se agotará el 24 de febrero de 2032