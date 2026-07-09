Milei encabezó un encuentro con gobernadores durante la vigilia por el 9 de Julio

El presidente Javier Milei participó este miércoles por la noche de un encuentro con 13 gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán, en el marco de la vigilia por el Día de la Independencia y al cumplirse dos años de la firma del Pacto de Mayo.

Tras arribar a San Miguel de Tucumán, el mandatario fue recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo y luego compartió una fotografía con los mandatarios provinciales Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), Elías Suárez, en representación de Santiago del Estero, y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La reunión se realizó en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa el tratamiento de distintas iniciativas en el Congreso, entre ellas la reforma política, modificaciones al régimen de Zonas Frías y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

Según trascendió, no hubo una reunión formal entre el Presidente y los gobernadores debido a la agenda de actividades prevista para la vigilia del 9 de Julio.

La jornada coincidió con el segundo aniversario del Pacto de Mayo, firmado en 2024 por el Gobierno nacional y la mayoría de los gobernadores, con una agenda de reformas en materia económica, fiscal, laboral y política.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también asistió al acto oficial por invitación del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Si bien compartió la ceremonia con el Presidente y el resto de las autoridades, no mantuvo un intercambio con Milei durante la actividad.

R.G